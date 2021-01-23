為何缺水？彭啟明一聽「沒有颱風」搖頭了　曝1關鍵：跟它有關

▲彭啟明解釋為何有缺水現象。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明）

網搜小組／鄺郁庭報導

「為何缺水？」天氣風險公司總經理彭啟明日前在粉絲專頁發文，指出2020年多數地區的降雨都大幅減少，前幾天預報包括中南部各地都會有明顯降雨，但近日卻都是好天氣，看起來降雨落空。換句話說，也就是桃園以南各地的水情依然相當吃緊。對此，彭啟明就分析原因，其實是跟夏季水氣主要來源「西南季風」有關係。

彭啟明在粉絲專頁《氣象達人彭啟明》發文，「為何缺水？2020多數地區降雨大幅減少」，說在前幾天的預報中，原本預期22日各地、包括中南部區域，都會有明顯的降雨，「目前看起來又落空了，桃園以南各地的水情依然相當吃緊。」

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他接著指出，「2020年的降雨和2019年比較起來，有『普遍減少、更為集中』的趨勢」，像是在基隆北海岸到宜蘭一帶，從去年9月開始，受到東北季風挾帶豐沛的水氣影響，每天都是陰雨不斷，造成雨量明顯偏多的現象。但看看其他地區，尤其缺水的桃竹苗、中南部，雨量則明顯減少許多。

看到這樣的情況，彭啟明就提到，很多人第一個想到的原因可能是「沒有颱風」，但其實過去2、3年颱風數量都不多，直指「最主要的原因，可能還是和夏季水氣的主要來源 – 西南季風有關」。彭啟明解釋道，如果西南季風的位置比較偏離台灣，中南部的雨勢就會明顯偏少，台灣附近的水氣也相對不多，西半部的午後雷陣雨也會跟著減少，自然水量就少了。