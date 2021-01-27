春節連假天氣出爐　專家預測「高溫少雨」機率高：特別是初二後

▲備受關注的春節天氣初步氣候展望出爐，預估以「高溫少雨」機率高。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

今年農曆春節年假快要到來，備受關注的春節天氣初步氣候展望出爐！天氣風險公司總監賈新興根據歐洲展期系集預報資料分析，今年農曆假期「高溫少雨」機率高，特別是初二之後。另外，目前水情嚴峻，他也呼籲大家需節約用水，大掃除時以擦拭代替沖洗。

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▲初步根據歐洲的展期系集預報資料顯示，農曆春節假期的天氣，以溫暖穩定的型態機率最高。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

賈新興今（27）日在臉書分析農曆年短期氣候展望，他說，雖然時間還有點早，但初步根據歐洲的展期系集預報資料顯示，農曆春節假期的天氣，以溫暖穩定的型態機率最高，特別是初二之後。

▲▼春節連假天氣展望，預估以「高溫少雨」機率高。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

另外，農曆年前期（2/8-2/15）降雨偏少的機率高，氣溫的訊號相對不明顯，因為廣東及福建附近有偏暖訊號，研判氣溫仍以正常至略偏暖為主。

由於目前的水情相當嚴峻，加上預估至梅雨季前，台灣仍以少雨的機率高。賈新興呼籲，大家仍需節約用水，年前大掃除時以擦拭代替沖洗，大掃除時也要注意安全。

賈新興總結，農曆假期高溫少雨機率高，年前打掃要節水，但展期氣候展望仍有其不確定性，也請隨時留意最新的預報資訊。

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