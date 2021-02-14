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防寒流偷襲！急凍轉雨時間曝恐10℃↓　強冷空氣也快開工

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今東北季風影響，北部及東半部地區仍有降雨機率。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台唯一災害預報士、天氣風險公司總監賈新興提醒，周三開工日冷氣團也跟著開工，周四至周六需留意強烈大陸冷氣團或寒流的偷襲。氣象專家吳德榮也說，周四至周六「強冷空氣」籠罩，各地天氣晴冷，加上超強的夜間輻射冷卻， 平地低溫降至10度以下的機率很高。

氣象局表示，今天（14日）大年初三，東北季風影響，北部及東半部地區仍有降雨機率，但水氣稍減少，以短時間的飄雨或小雨為主，也並非整天陰天，降雨空檔增多有陽光露臉機會，中南部為多雲到晴的天氣；各地早晚低溫約15至18度，白天北部、宜花地區高溫22至24度，中南部及台東地區高溫24至27度，中南部日夜溫差較大，請適時調整穿著。

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氣象局指出，本周天氣大致上以東北季風到偏東風影響的天氣型態為主，北部、東半部天氣濕涼，其他地區早晚也有涼意，中南部天氣穩定但要留意日夜溫差大。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局分析，周一、周二北部及東半部地區有降雨機會，水氣較先前減少，此段期間桃園以北及東半部時晴時飄雨，陽光會露臉，但一天中還是不定時會有降雨出現；周二風力及水氣又會增加，雲量及降雨會逐漸增加。

氣象局預報，周三至周五另一波東北季風增強並影響，北部及東半部仍有降雨機會；周四、周五東北季風影響但水氣轉乾，各地天氣大多穩定，只剩東半部地區仍有降雨機率。

氣象局說，周六東北季風減弱，各地白天氣溫回升、早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

賈新興13日在臉書提到，這幾天北部的天氣總是讓人驚奇，只能用晴時多雲偶陣雨來形容，開工前，北部和東北部雲量或水氣仍多，氣溫倒不會太低。

▼周三開工日變天。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

賈新興提醒，根據目前資料顯示，周三開工日冷氣團也跟著開工，北部和東半部氣溫開始下降，也會下雨；周四至周六需要留意強烈大陸冷氣團或寒流的偷襲，再觀察幾天強度的預測，周五、周六看起來是乾冷，留意輻射冷卻的低溫，周六日夜溫差大。

賈新興表示，另外，缺水中的中南部需要老天的精準澆灌，觀察下周一之後，是否華南雲系或是鋒面有機會靠近台灣，這個需要持續追蹤。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天東北季風水氣略減，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨機率，北部西側轉多雲，中南部晴時多雲，北台稍涼，中南部舒適、早晚涼。

吳德榮說，今晚起至周二白天東北季風的水氣續減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部仍為晴時多雲，各地白天舒適、早晚涼；周二晚起「強冷空氣」的前緣抵達，北部及東半部轉有局部雨。

吳德榮表示，目前各國模式模擬顯示，周三開工日強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，北部及東半部有局部雨，晚起北部雨先停、濕冷轉乾冷；周四至周六強冷空氣籠罩，各地天氣晴冷，加上超強的夜間輻射冷卻， 平地低溫降至10度以下的機率很高，應特別注意氣溫的劇烈變化；歐洲最新模擬可達寒流標準，美國（GFS）最新模擬也有強烈大陸冷氣團的強度，皆持續微調中，應密切觀察。

#開工後天氣 這幾天 北部的天氣 總是讓人驚奇 只能用 晴時多雲偶陣雨來形容 開工前 北部和東北部 雲量或水氣仍多 氣溫倒不會太低 根據目前資料顯示 開工日2/17 冷氣團也跟著開工 北部和東半部氣溫開始下降 也會下雨 2/18-2...

賈新興發佈於 2021年2月13日 星期六

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