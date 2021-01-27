快訊／下波冷空氣升級強烈冷氣團　最低溫9度時間出爐

▲今北部、東半部有雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局今天（27日）上午11時的最新預報，將周四南下的冷空氣升級成強烈大陸冷氣團，屆時最低溫下探9度。天氣風險公司分析師賴忠瑋則表示，周四晚到周五清晨最冷。

氣象局說，今大台北地區、東半部靠近宜花的區域，仍舊是雲量偏多偶降雨，越往基隆北海岸、宜蘭越是陰雨，並有局部大雨發生的可能，其餘地區影響不大，天氣依舊可透光，中南部是晴空好天氣；白天高溫方面，北部及宜花地區比26日較涼一些，為19至22度，中南部及台東地區高溫也有略降，但感受還是舒適，24至26度左右，主要留意溫度變化較大，日夜溫差可達10度以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至11時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周四強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五至周六清晨強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問提醒，周六清晨因加上輻射冷卻，會是最低溫的時間點，預估中部以北和東北部9至12度，其中較低溫地區會出現在西半部較乾地區，如桃竹苗及偏向台中，南部和東南部則是13至15度；周六白天冷空氣慢慢減弱，到下周二都是比較舒適的天氣，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

賴忠瑋在臉書指出，周四將有一波較強的冷空氣南下，預計這波不至於到寒流等級，但也會讓溫度明顯下降，要特別注意溫差；尤其周四白天就會逐漸變冷，周四晚到周五清晨最冷，中部以北和東部的低溫將會降到只剩下12度，南部則是降到約14度，空曠地區還會再降1到2度。

賴忠瑋說，這波冷空氣造成的低溫會持續到周六，不過實際上冷空氣最強、影響最顯著的時間就是周四到周五清晨；周五白天隨著驅動這波冷空氣到來的冷高壓，在長江口附近逐漸東移，台灣附近的冷空氣也會逐漸減弱，風向甚至會略轉向到東北東風；周五到周六的低溫主要是冷空氣的殘餘勢力，和輻射冷卻影響。