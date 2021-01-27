　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／下波冷空氣升級強烈冷氣團　最低溫9度時間出爐

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今北部、東半部有雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局今天（27日）上午11時的最新預報，將周四南下的冷空氣升級成強烈大陸冷氣團，屆時最低溫下探9度。天氣風險公司分析師賴忠瑋則表示，周四晚到周五清晨最冷。

氣象局說，今大台北地區、東半部靠近宜花的區域，仍舊是雲量偏多偶降雨，越往基隆北海岸、宜蘭越是陰雨，並有局部大雨發生的可能，其餘地區影響不大，天氣依舊可透光，中南部是晴空好天氣；白天高溫方面，北部及宜花地區比26日較涼一些，為19至22度，中南部及台東地區高溫也有略降，但感受還是舒適，24至26度左右，主要留意溫度變化較大，日夜溫差可達10度以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至11時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周四強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五至周六清晨強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問提醒，周六清晨因加上輻射冷卻，會是最低溫的時間點，預估中部以北和東北部9至12度，其中較低溫地區會出現在西半部較乾地區，如桃竹苗及偏向台中，南部和東南部則是13至15度；周六白天冷空氣慢慢減弱，到下周二都是比較舒適的天氣，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

賴忠瑋在臉書指出，周四將有一波較強的冷空氣南下，預計這波不至於到寒流等級，但也會讓溫度明顯下降，要特別注意溫差；尤其周四白天就會逐漸變冷，周四晚到周五清晨最冷，中部以北和東部的低溫將會降到只剩下12度，南部則是降到約14度，空曠地區還會再降1到2度。

賴忠瑋說，這波冷空氣造成的低溫會持續到周六，不過實際上冷空氣最強、影響最顯著的時間就是周四到周五清晨；周五白天隨著驅動這波冷空氣到來的冷高壓，在長江口附近逐漸東移，台灣附近的冷空氣也會逐漸減弱，風向甚至會略轉向到東北東風；周五到周六的低溫主要是冷空氣的殘餘勢力，和輻射冷卻影響。

ET快訊
拉2歲女跳海她獨活！狠母涉殺人罪「可能串證」聲請羈押禁見
提議初二回娘家包12萬給岳父母　他怒了新婚妻傻眼：豬腦袋
接風聲「第二次一定給他死」　館長懸賞3千萬：幫我復仇就給
攻城獅超胸女球迷IG曝光　畫面因她定格4秒
中職林泓育偷腥女大生爆離婚　樂天桃猿回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他急診動手術！猛然想起「短髮女夢中1警告」驚呆：真的出問題

疫情若停課免驚！　新北備戰100線上資源、3萬台平板數位學習工具

撕破女友小被被10cm　狂道歉「肋骨還慘斷4根」！他哭：不是第一次

書展停辦⋯臺灣文學基地舉行「小市集」　機器人在日式建築帶導覽

初二回娘家「包12萬給岳父母」！人夫一聽怒了　新婚妻：豬腦袋

夫代收包裹！轉90度喊「噢咿噢咿」　妻滿頭問號...看照片秒噴髒話

雙鐵擬禁飲食、停售自由座！交通部研議春節防疫升級

「試用包慘放到過期」還送不完！網大推1用法：出去玩超好用

快訊／下波冷空氣升級強烈冷氣團　最低溫9度時間出爐

北榮醫赴部桃聊八卦被漏匡？　院方怒駁斥：是支援看診，現隔離中

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

他急診動手術！猛然想起「短髮女夢中1警告」驚呆：真的出問題

疫情若停課免驚！　新北備戰100線上資源、3萬台平板數位學習工具

撕破女友小被被10cm　狂道歉「肋骨還慘斷4根」！他哭：不是第一次

書展停辦⋯臺灣文學基地舉行「小市集」　機器人在日式建築帶導覽

初二回娘家「包12萬給岳父母」！人夫一聽怒了　新婚妻：豬腦袋

夫代收包裹！轉90度喊「噢咿噢咿」　妻滿頭問號...看照片秒噴髒話

雙鐵擬禁飲食、停售自由座！交通部研議春節防疫升級

「試用包慘放到過期」還送不完！網大推1用法：出去玩超好用

快訊／下波冷空氣升級強烈冷氣團　最低溫9度時間出爐

北榮醫赴部桃聊八卦被漏匡？　院方怒駁斥：是支援看診，現隔離中

5,000萬像素可錄製8K 　Sony A1 旗艦強打「無反」相機

他急診動手術！猛然想起「短髮女夢中1警告」驚呆：真的出問題

快訊／拉2歲女跳海她獨活！狠母涉殺人罪恐串證　檢聲押禁見

鴻華先進攻電動車！預計4月交貨　MIH將在7月獨立運作

山川穗高獨特全壘打理論　若大谷翔平還在日本有60轟　

疫情若停課免驚！　新北備戰100線上資源、3萬台平板數位學習工具

撕破女友小被被10cm　狂道歉「肋骨還慘斷4根」！他哭：不是第一次

直擊蔣友柏牽女特助「手伸進他口袋」街頭恩愛！被突襲摸臀調情羞爆

Siri要會說台語了？蘋果在日本徵求「台語工程師」

蹲廁所到一半...2位黝黑正妹「破門監視」　媽心累：給我出去！

生活熱門新聞

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

北捷手扶梯站左邊挨罵　女醫神回11字

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

部桃感染成「超級傳播事件」　慘釀6破口淪全院封鎖

快訊／北部3縣市大雨　下波強冷氣團接力越晚越冷探9度

尾牙抽中8800元！她「一動作」獎金沒了

逮到丈夫出軌　醫師娘見學弟崩潰

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

拜託記者問指揮中心這重要問題　前台大醫：求你們了

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

婚宴延期討17萬食材費　桃園餐廳：未索全額38萬

車長去過桃園某醫院遭隔離　台鐵5點聲明

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

更多熱門

相關新聞

春節連假天氣出爐！高溫少雨機率高

春節連假天氣出爐！高溫少雨機率高

今年農曆春節年假快要到來，備受關注的春節天氣初步氣候展望出爐！天氣風險公司總監賈新興根據歐洲展期系集預報資料分析，今年農曆假期「高溫少雨」機率高，特別是初二之後。另外，目前水情嚴峻，他也呼籲大家需節約用水，大掃除時以擦拭代替沖洗。

快訊／北部3縣市大雨　下波強冷氣團接力越晚越冷探9度

快訊／北部3縣市大雨　下波強冷氣團接力越晚越冷探9度

今有雨！準強冷氣團周四到探9度　唯一有望飄雪高山曝

今有雨！準強冷氣團周四到探9度　唯一有望飄雪高山曝

下波冷氣團強度升級　最冷探9°C

下波冷氣團強度升級　最冷探9°C

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

關鍵字：

氣象氣象雲賈新興

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

Keanna經紀人改口道歉了

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

台北若「1000例本土確診」將停班課

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面