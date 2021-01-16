午後變天轉雨！強烈冷氣團今襲越晚越濕冷　連凍3天探7度

記者陳俊宏／台北報導

強烈大陸冷氣團今報到，越晚越冷！全台唯一災害預報士、天氣風險公司總監提醒，今天（16日）中午後，北部和東北部的雲量開始增多，降雨的機會增加，氣溫也會逐漸下降，今晚至下周一預估北部空曠地區低溫約7-9度。

▲北部及東半部地區下午起將轉為局部短暫雨，晚間雨勢增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

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►今晨至上午低溫特報區域：



【橙色燈號（非常寒冷）】

苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。



【黃色燈號（寒冷）】

台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼18縣市低溫特報。（圖／氣象局）

中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣造橋的5.9度。氣象局表示，今晨仍有輻射冷卻影響，新北市以南至屏東及花、東、金門局部地區有10度以下低溫發生，苗栗局部地區甚至出現6度左右的低溫，應做好保暖措施；下午起強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部溫度逐漸下降，白天高溫比15日略為下降，預測苗栗以北及宜蘭高溫約20、21度，而其他地區約22至25度，中南部日夜溫差較大。

氣象局指出，降雨方面，迎風面地區的北部及東半部地區，下午起將轉為局部短暫雨，晚間雨勢增加，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局提醒，周日、下周一強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地方早晚也偏冷；天氣方面，周日北部及東半部雲量增多，有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，預計周日晚間至周一清晨為這波冷空氣最強的時候，台南以北及東北部地區低溫僅有9至11度，其他地區12、13度，請做好保暖工作；下周一水氣略減少，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預報，下周二起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；下周二、下周三迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，下周四水氣逐漸增多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周五華南雲雨區東移水氣更多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

賈新興15日在臉書指出，今中午後，北部和東北部的雲量開始增多，降雨的機會增加，氣溫也會逐漸下降，中南部的朋友仍舊可以享有冬陽的擁抱；今晚至下周一預估北部空曠地區的低溫大約7-9度，台北氣象站約10度至11度之間，出現在周日清晨；另外，下周四至下周六留意下一波的鋒面影響，這波先觀察個兩天。