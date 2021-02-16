嬰屍當「廚餘」爽丟西門町！　新加坡情侶神隱「殺人罪」通緝

▲新加坡小情侶涉有重嫌，地檢署日前對2人發布通緝。（圖／翻攝自臉書）

記者徐愷昕／台北報導

新北市新店區2019年間驚爆「廚餘嬰屍案」，警方經追查鎖定來台遊玩的新加坡情侶檔王男、郭女涉有重嫌，當時據鑑定報告及法醫初步檢驗，女嬰的DNA與房內血跡相符合、是活胎，不過2名嫌疑人案發後即回國且銷聲匿跡。據了解，由於目前多項證據都指向這對情侶檔涉有重嫌，台北地檢署近日依涉犯殺人罪及生母殺嬰罪對2人發布通緝。

▲嬰兒屍體當時就被棄置在新店區環保公司的餿水桶裡。（資料照／記者陳雕文攝）

回顧案情，該對新加坡情侶分別是23歲的王男、與24歲的郭女，2人在2019年2月下旬來台旅遊8天，並投宿於萬華區西門町的旅社；監視器畫面清楚拍下，2月26日凌晨時分，染著一頭亮眼金髮的王男身穿黑色外套，手上還拎著一袋黑色塑膠袋外出丟棄，袋中極有可能就是差點被當成廚餘的嬰屍。

檢警當時研判，女嬰出生的時間約為2月25日晚間至26日凌晨3點前，之後李男負責以黑色購物袋，將女嬰、胎盤、臍帶等裝進袋內，並找地方丟棄。由於女嬰被發現時身體並無明顯外傷，檢警需進一步解剖，才能釐清女嬰為產前死亡、生產時死亡，還是生產後被殺，又或是裝袋丟棄後才死亡。

鑑識人員事後在房間浴室排水孔採集血跡反應、毛髮，經DNA比對與女嬰相符。雖然案發後台灣檢警多次透過司法互助管道，請新加坡協助提供情侶檔的DNA，以方便進行比對，但新加坡目前皆以疫情為由拒絕，日前台北地檢署已將全案轉為偵字案，將這對新籍情侶依殺人罪及生母殺嬰罪列為被告，依法發布通緝。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版