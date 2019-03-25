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影／驚悚！新加坡情侶「裝垃圾袋」廚餘桶棄嬰　法醫初判：女嬰為活胎

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突發中心／新北報導

新北市新店區2月26日驚傳「廚餘嬰屍案」，警方經多方追查，鎖定來自新加坡的情侶檔王男（23歲）、郭女（24歲）涉有重嫌。新北市警局刑事鑑識中心DNA報告4日出爐，比對結果情侶房內血跡與女嬰相符合。此外，經法醫初步解驗後，初判女嬰為活胎，兩名涉嫌棄嬰的男女恐將面臨殺人罪的司法起訴。

▲▼新加坡小情侶涉有重嫌，警方正全力追查。（圖／翻攝自臉書）

▲新加坡小情侶涉嫌丟棄女嬰。（圖／翻攝自臉書）

據《自由時報》報導，法醫研究所曾將女嬰的肺臟、腎臟等器官，放入塑膠水盆中觀察比較，卻發現肺臟被放入水盆後，竟然浮在水面上，初判女嬰出生當下可能已經有獨立呼吸。

回顧案情，該對新加坡情侶分別是23歲的王男、與24歲的郭女，2人在2月下旬來台旅遊8天，並投宿於萬華區西門町的旅社；監視器畫面清楚拍下，26日凌晨時分，染著一頭亮眼金髮的王男身穿黑色外套，手上還拎著一袋黑色塑膠袋外出丟棄，袋中極有可能就是差點被當成廚餘的嬰屍。

旅館的員工也表示，該名女子在入住時肚子較為圓潤，疑似懷有身孕，奇怪的是，當2人退房時，女子的肚子已經「消了下去」，且神色還相當虛弱。

由於台灣與新加坡有司法管轄權，且新加坡《刑法》第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，也就是說該情侶就算逃回國也會受罰。而且，新加坡法律更加嚴苛，若兩名嫌疑人是刻意把活著的嬰孩棄屍而致死，恐怕會觸犯「謀殺罪」，將會被判「唯一死刑」。

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