北市旅遊警示「亮黃燈」　西門町、信義商圈等4處現人潮

▲根據台北旅遊警示燈號13日下午4時資訊，樂活公園、西門町商圈等4處景點亮黃燈。（圖／翻攝北市旅遊局網頁，點圖可放大）

記者蘇晏男／台北報導

配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，台北市觀傳局建置「台北旅遊警示燈號」，掌握北市19個熱門景點的走春人潮狀況。根據13日下午4時許的資訊，樂活公園、西門町商圈、信義商圈以及迪化街「亮黃燈」，顯示人潮略多。

農曆春節連假邁入第4天，許多景區都湧現人潮。根據「台北旅遊警示燈號」下午3時許資訊，樂活公園、西門町商圈、信義商圈以及迪化街「亮黃燈」，顯示人潮略多，其他15景點則是「亮綠燈」，人潮正常。

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若用「台北旅遊警示燈號」來看，其實今天的北市景點人流不如農曆大年初一。同樣是下午4時許，昨日樂活公園、西門町商圈亮起紅燈，顯示人潮擁擠；北投社三層崎公園、士林官邸公園、迪化街、兒童新樂園、故宮則亮黃燈。

觀光傳播局長劉奕霆日前表示，為讓民眾安心出遊，北市府進行跨局處提供「台北旅遊警示燈號」供民眾便利查詢，鼓勵民眾前往北市熱門景點前，可先至台北旅遊網查詢燈號狀況。

「台北旅遊警示燈號」系統有3種顏色的燈，分別是紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多）、綠燈（人潮正常）3種不同燈號，給民眾參考。劉奕霆提醒，紅燈代表現場人潮較多、不建議前往，也希望民眾出遊前能做好相關防疫措施包含戴口罩、勤洗手等，落實防疫新生活，開心出遊、安全返家。

北市熱門的19個景點，分別為陽明公園、竹子湖、北投社三層崎公園、樂活公園、士林官邸公園、貓空、白石湖、西門町商圈、信義商圈、迪化街、士林觀光夜市、台北市立動物園、剝皮寮、饒河街觀光夜市、松山文創園區、台北市立兒童新樂園、國立故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館。