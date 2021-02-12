請止步！西門町、樂活公園旅遊警示「亮紅燈」　還有5處人潮略多

▲台北旅遊警示燈號，樂活公園、西門町商圈亮紅燈。（圖／翻攝北市旅遊局網頁，點圖可放大）

記者蘇晏男／台北報導

為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，台北市觀傳局建置「台北旅遊警示燈號」，掌握北市19個景點走春人潮狀況。隨著大年初一台北雨勢趨緩，民眾開始湧入多個景點，根據下午3點的數據，目前樂活公園、西門町商圈亮起紅燈，顯示人潮擁擠；北投社三層崎公園、士林官邸公園、迪化街、兒童新樂園、故宮則亮黃燈，意思是人潮略多。

觀光傳播局長劉奕霆日前表示，為讓民眾安心出遊，北市府進行跨局處提供「台北旅遊警示燈號」供民眾便利查詢，鼓勵民眾前往北市熱門景點前，可先至台北旅遊網查詢燈號狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台北旅遊警示燈號」系統有3種顏色的燈，分別是紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多）、綠燈（人潮正常）3種不同燈號，給民眾參考。劉奕霆提醒，紅燈代表現場人潮較多、不建議前往，也希望民眾出遊前能做好相關防疫措施包含戴口罩、勤洗手等，落實防疫新生活，開心出遊、安全返家。

北市熱門的19個景點，分別為陽明公園、竹子湖、北投社三層崎公園、樂活公園、士林官邸公園、貓空、白石湖、西門町商圈、信義商圈、迪化街、士林觀光夜市、台北市立動物園、剝皮寮、饒河街觀光夜市、松山文創園區、台北市立兒童新樂園、國立故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館。

至於何種狀況會升降燈號？劉奕霆表示，會與電信業者合作，以及查看停車場車輛狀況，還有現場人員進行人潮回報；工務局則指出，公園部分由於是開放空間，沒辦法算人數，所以現場人員只能以人的間距狀況來評估燈號，間距保持一公尺以外就是綠燈，一公尺內則是黃燈，人擠人程度為紅燈。