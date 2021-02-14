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台北旅遊警示4處紅燈、10處黃燈　兒童新樂園、西門町要注意

▲▼台北旅遊警示燈號。（圖／翻攝北市旅遊局網頁）

▲樂活公園、兒童新樂園、西門町商圈，以及北投社三層崎公園等4處亮紅燈。（圖／翻攝北市旅遊局，點圖可放大）

記者黃巈禾／台北報導

大年初三，許多民眾把握連假好天氣出遊。根據「台北旅遊警示燈號」截至下午4時前的資訊顯示，樂活公園、兒童新樂園、西門町商圈，以及北投社三層崎公園等4處皆亮紅燈，顯示人潮擁擠。

配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，台北市觀傳局建置「台北旅遊警示燈號」，掌握台北市19個熱門景點的走春人潮狀況。「台北旅遊警示燈號」系統有3種顏色的燈，分別是紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多）、綠燈（人潮正常）3種不同燈號，供民眾參考。

觀光傳播局長劉奕霆日前表示，為讓民眾安心出遊，北市府進行跨局處提供「台北旅遊警示燈號」供民眾便利查詢，鼓勵民眾前往北市熱門景點前，可先至台北旅遊網查詢燈號狀況，若顯示紅燈則代表現場人潮較多，不建議前往。

根據「台北旅遊警示燈號」14日下午4時的資訊顯示，樂活公園、立兒童新樂園、西門町商圈以及北投社三層崎公園顯示紅燈，代表人潮擁擠。以「台北旅遊警示燈號」來看，今天的人潮較多，13日同樣下午4時前，19個熱門景點幾乎是黃燈和綠燈，並無紅燈。

今天天氣變好，亮起黃燈的景點也變多，截至下午4時前，陽明公園、白石湖、迪化街、剝皮寮、士林官邸公園、國立故宮博物院、信義商圈、台北市立動物園、松山文創園區以及中正紀念堂等10個景點均亮黃燈，顯示人潮眾多；而國父紀念館、竹子湖、士林觀光夜市、饒河街觀光夜市以及貓空等5個景點，截至4時前呈現綠燈，顯示人潮正常。

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