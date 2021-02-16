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榮民遺孀指控積蓄慘遭女組長盜領　北市榮服處：查無貪瀆具體事實

▲▼退輔會板橋榮民之家。（圖／記者呂佳賢攝）

▲譚姓老榮民遺孀控告，朱姓女組長以捐款等話術，涉嫌盜領逾300萬元。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市榮民服務處驚爆社區服務組女組長涉嫌侵吞榮民存款的醜聞，一名已往生的譚姓老榮民遺孀控告，朱姓女組長以捐款等話術，多年來替譚姓榮民保管印章、存摺，卻涉嫌盜領逾300萬元。對此，台北市榮服處16日表示，經廉政署於2018年10月間調查，已於2019年1月11日以查無貪瀆具體事實，核定結案。

譚姓榮民遺孀指控，該名朱姓女組長以捐款等話術，多年來替譚保管印章、存摺，卻涉嫌盜領逾300萬元，害譚晚景淒涼，差點無法安葬，為替亡夫討回公道，她已經控告朱女詐欺、侵占，希望司法主持正義。

對此，台北市榮民服務處16日說明，經查故榮民譚先生設籍台北市大安區，於2016年與馬女士登記結婚，並在2018年5月往生。

台北市榮服處表示，有關馬女士質疑，故譚員生前財產遭台北市榮服處社區志願組長朱女士侵占一案，業經廉政署於2018年10月間調查，已於2019年1月11日以查無貪瀆具體事實，核定結案。

台北市榮服處指出，馬女士2018年間復向台灣台北地方檢察署提告，該署於2019年1月傳喚兩造當事人出庭應訊，最近一次出庭為2020年10月，現仍由地檢署偵辦中。

台北市榮服處強調，榮服處就本案已於2018年至2020年間配合退輔會及廉政署之調查，展現行政機關面對問題、解決問題之積極態度，其中朱員已經懲處，榮服處並持續宣導依法行政原則與立場，本案目前進入司法調查程序，馬女士若有新事證，應檢具逕向地檢署提出。

台北市榮服處也說，有關報導中朱女士的照片，為誤植其他同仁照片，榮服處也已經要求更正。

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