彰化逆子討錢「酒瓶碎片」刺83歲父胸　鄰驚恐：他就像不定時炸彈

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今（14日）下午3時許發生逆子弒父未遂案，41歲的吳男向83歲老父討錢要繳網路費用遭拒，情緒失控手持酒瓶碎片朝父親胸口猛力刺，一旁親友制止也遭到波及，警方獲報後及時趕抵現場壓制也將人送醫，鄰近的住戶害怕地說，男子簡直就像一顆不定時炸彈，經常大半夜丟磚塊「碰」的聲音簡直都嚇得不敢睡覺。

▲吳男朝父親一直猛力追砍。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲地板留有斑斑血滴。

這起逆倫弒父的監視器影片曝光，只見吳父從住家跑出來時，手臂已經滿是血，吳男簡直殺紅眼了，不放過老父親右手拿著玻璃利刃猛刺，當員警抵達時，發現行兇的吳男手持酒瓶碎片，情緒相當激昂，而高齡83歲的吳父則是雙手上臂等多處遭割傷，事後立即送往衛福部彰化醫院治療。院方指出，吳父除了雙臂有5x5cm、3x3cm的割傷外，前胸、後背還有5處撕裂傷，經緊急止血、縫合後，生命跡象穩定，暫無生命危險。

▲吳男拿廢棄輪框砸車。（圖／記者唐詠絮攝）

據警方表示，吳男患有思覺失調症，而周遭的住戶也說，今天凌晨1點多聽到吳男又在大力搥牆壁，接著聽到吳男很大聲的叫囂，一直鬧到凌晨3點多，才聽到有員警到場，原本要將他強制送醫，又必須要有相關證明文件，一直到快天亮才送走，沒想到接近中午又跑回家，才會發生這起憾事。

▲吳父的車被兒子砸爛。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，吳男未婚長期沒工作，與父母親居住，還有一個胞弟目前住在台中，吳父是參與823炮戰的老榮民，退役後從事塑膠射出工作，經濟還不錯，現在每月領有1萬4千元退休俸，吳男出事後，離家久未歸的吳母至今尚未到醫院探視丈夫及兒子。

▲吳男在醫院警方戒護。

吳男家門口堆了許多廢棄垃圾及老舊電器，疑似是吳父年輕時工作所留下的，最近正在做清理工作，鄰居也說，男子大約1周就會發狂一次，除了經常拿門口看到的鐵製廢棄物砸車外，還會半夜從樓上丟磚塊到地面碰碰作響，幾乎每天都無法安眠。

▲吳男家門口滿滿廢棄物。

「要帶你兒子去看醫生啦」鄰居苦口婆心勸吳父，但老人家也被這個傷腦筋的兒子搞到失魂落魄，除了要準備3餐外、車子經常被他砸到稀巴爛，前2天才花了一大筆錢修好，今天他還用廢棄輪框砸車，前後都被砸出一個大洞，吳父的退休俸簡直都不夠用，怎麼還會有錢替他繳網路費。

▲吳父緊急進醫院急救。

行兇後吳男當下情緒太過激動，警方在消防人員的協助下將男子以束帶捆綁，並由現場員警陪同就醫，院方也表示，吳男雖無明顯外傷，但情緒仍未平靜，到院後不斷口出穢言，現由警方戒護中。目前詳細口角原因，警方正在深入調查中。

▲吳男追著老父親猛砍。

今天吳男的家門口聚集許多附近的住戶，一方面為吳父的身體擔心，另一方面都希望警方能將吳男戒護送醫治療，如果再有一次諸如此類的事件發生，後果他們真的不敢想像。

►雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！588元讓乾荒退散 還能按摩變嫩肌