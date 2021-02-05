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中國男人2千多年前就愛美白！「牛脂+鐘乳石」化妝品出土

▲▼2千多年前的美白化妝品由牛脂及鐘乳石做成。（圖／翻攝自中新社）

▲2千多年前的美白化妝品由牛脂及鐘乳石做成。（圖／翻攝自中新社，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

中國男人2千年前就愛「美白」！陝西一處春秋時期男性貴族墓中，出土的微型銅罐內被考古人員發現，殘留物為牛脂作為基質混合一水碳酸鈣顆粒，為古代的美白化妝品，被證實是中國已知最早的男性化妝品及美容面脂，也比過去發現的紀錄提前1千多年。

據中新社報導，該座男性貴族古墓位於陝西省渭南市澄城縣劉家窪，是春秋時代的芮國遺址，其2017年出土的一件微型銅罐中，被發現內裡還殘留約6公克不明物質。

經中國科學院大學（國科大）人文學院考古學與人類學系、陝西省考古研究院等機構合力研究分析發現，銅罐殘留物內含有機成分和無機成分，有機成分為動物油脂，經研究推測為牛脂，而無機成分主要為一水碳酸鈣，來自淡水環境。研究成果近日在國際專業期刊《科技考古》線上發表。

▲▼2千多年前的美白化妝品由牛脂及鐘乳石做成。（圖／翻攝自中新社）

論文第一作者、國科大博士韓賓表示，其中的一水碳酸鈣可能是先秦原始道家或方士在洞穴中採集鐘乳石時所得，採用原因與道家「洞天福地」的洞穴崇拜以及洞穴礦物資源有關，這也是中國先秦洞穴礦物用於化妝品的最早證據。而動物脂肪雖有被《韓非子》、《詩經》、《山海經》等先秦文獻記載，但敘述簡易，過去也不曾有實證藥膏或化妝品出土，如今檢驗出是殘留物基質也是項大發現。

韓賓表示，中國所知首次紀錄面脂製作方法的古文獻，是南北朝時期的《齊民要術》，而今發現顯示中國東周先民就已製作並使用以油脂為基質的美容面脂，比《齊民要術》記載早1千多年。

中新社指出，中國早在春秋早期就已有男性化妝的風潮，化妝品除了美容用途外，也與當時大變革的社會環境相關，過去在陝西、山西、河南、山東等地春秋時期貴族墓葬內，也有出土不少類似的微型青銅容器，專家也推測那些都是化妝品容器。

論文通訊作者楊益民教授表示，希望學界以劉家窪遺址化妝品研究成果為契機，進一步關注、加強考古遺址出土相關容器殘留物遺存等研究分析，為化妝品產業在中國古代的起源及早期發展研究填補更多空白。

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