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古代駙馬爺為何很少「納妾」？　真實原因看哭網友

▲▼冥婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲古時候駙馬爺過得並不如意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

古時候女孩子嫁入豪門，被稱為飛上枝頭當鳳凰；男孩子娶官家女子樂當駙馬爺，還能撈個小官差職位。一般來說，古裝劇裡駙馬爺都是衣食無缺，有錢有權人都可三妻四妾。實際上，古時駙馬爺過得並不快樂，甚至過的十分悲慘。

據《搜狐》溪說筆談報導指出，封建時代的公主，是皇帝手中政治聯姻的王牌，親自挑選婆家及駙馬，朝大臣是其中挑選的對象之一，經過層層考察，考驗才能成為駙馬。

結婚時皇上贈一棟房子，通常離皇宮不遠，古代的駙馬相當於現在的上門女婿，等於嫁給了公主，雖然是夫妻，但大多數地位不平等，基本上是婦唱夫隨，偏向主僕關係。

根據《明史》記載，駙馬早上起來四拜公主，請安，公主吃飯，駙馬站在一旁侍候。如果想要娶妾還得憑本事，像是歷代罪臣和珅的兒子是駙馬算是還可以的例子。

有一次下大雪，豐申殷德想重溫兒時玩雪樂趣，恰被公主看到喝斥他，豐申殷德立刻跪下求饒。還好，豐申殷德很會做人，獲得公主的認可，在自己所生兒子夭折後，多次叫豐申殷德娶妾，後來他娶妾生女兒，被嘉慶皇帝以國服期間生女而貶為庶民。

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲駙馬爺元配都是皇親貴族，高傲難相處。（圖／翻攝自pixabay）

根據歷史記載，很多駙馬爺下場都不是很好。東漢劉秀的公主劉綬是個醋罈子，她發現駙馬陰豐有外遇，活生生把小妾腹中的胎兒剖出來餵狗，陰豐無法容忍將公主殺害，自己被皇帝腰斬了，全家滅族。

另外，唐中宗的公主發現駙馬裴撰有外遇，狠心把駙馬和小妾額頭皮剝掉一塊，互換貼上額再出門。作駙馬的人大多數逆來順受，不能做朝廷重臣，生活不幸福，極少數過得風光，還能享受娶妾。

不過，據《明史.公主傳》中記載，駙馬爺趙輝是明成祖的妹夫是過最爽的駙馬爺，公主40歲去世，丟下趙輝一個人，後面的日子娶妾作伴，而且娶得較多，令人驚訝的是，他在那個時代長壽，罕見的長壽齡，81歲才去世。

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