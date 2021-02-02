穿越時空的古物？　西周「無線路由器」出土62年作用仍是謎

▲「雲紋銅五柱器」外形酷似無線路由器，被認為是最具代表性的「穿越古物」。（圖／翻攝安徽省博物院官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸有不少文物出土後，其造型及材質不符當時生活環境，連考古學家都無法解釋，很容易讓外界引起「穿越」的聯想。安徽西周墓出土62年的「雲紋銅五柱器」，外型激似現代人使用的無線路由器，再加上這件器物上沒有銘文，與當時的青銅禮器形狀也不相同，因此，常被外界認為是被發現的最具代表性「穿越古物」。

▲「雲紋銅五柱器」目前為安徽省博物院的鎮館之寶。（圖／翻攝安徽省博物院官網）

這件「雲紋銅五柱器」於1959年時在西周晚期墓葬中被發現，目前收藏於安徽省博物院。它的高度為31公分，五根柱子長約16.5公分，長短粗細大致相同，下方是中空方座，整件器物沒有刻下銘文，從外觀上看起來就像是一個現代人使用的無線路由器。

雲紋銅五柱器之名是考古學家根據其外觀所取，而它的功用也分成好幾派說法。其中一種說法是周朝用於計算時間的器物，或可作為日曆使用。此外，也有人認為這是西周人敬奉神靈，祈求人丁興旺的禮器，名曰「祈子器」。

被安徽博物院列為鎮館之寶的「雲紋銅五柱器」，並非這件文物的正式名稱。館方人員曾透露，這件文物沒有正式命名，主要還是因為沒有銘文及文獻記載，再加上缺乏相似文物作參考，五柱器之名也是得於器形外表和紋飾特徵而來。

▲「雲紋銅五柱器」整件器物沒有刻下銘文，令後世難以辨別其作用。（圖／翻攝安徽省博物院）