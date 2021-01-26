秦始皇陵墓衛星圖曝光　「4原因」讓它千年沒人敢挖

▲秦始皇陵發現的兵馬俑被視為「世界第八大奇蹟」，不過至今卻沒人敢再更深入挖掘。(圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

秦始皇是中國的第一位皇帝，因此埋葬秦始皇的陵墓也相當令人好奇，相傳這座陵墓從秦始皇即位初就開始修建，歷經7年才建造完成，至今仍沒有人盜挖成功過，大陸官方也因現有的技術水平無法保證能保存出土的大批文物，因此不主動發掘。不過，不挖掘秦始皇陵其實還有幾個主要關鍵的原因。

綜合陸媒報導，至今都還不挖掘秦始皇陵有多種的考量，原因之一就是根據衛星圖顯示，整個的秦始皇陵佔地龐大，光要找出皇陵的入口就極為困難，若要一一挖掘，所要耗費的時間跟金錢將相當可觀。另外，依照風水學的理論來看，皇陵所在的山脈整體呈一條巨龍，其中陵墓的位置更是在龍眼的地方，導致許多人不敢貿然開採。

▲衛星圖顯示，秦始皇陵占地非常龐大。（圖／翻社自kejixun科技訊）

再來就是根據相關的探測，檢測到秦陵土壤中有超標的汞含量，推測秦始皇陵內設計了許多機關陷阱，以及估計約100噸左右的含毒性水銀保護，防止盜墓賊，一旦觸發機關，水銀很可能便會快速充斥整個皇陵，讓裡面的文物全被破壞。

最後，秦始皇陵墓裡的文物年代久遠，古墓裡的空氣含氧量以及氣壓都與外界不一樣，因此當中的東西才能保存完好，如果直接進行挖掘，而沒有相應的文物保護技術，那麼這些珍貴的文物很可能就會受到不可挽回的損失。對此，德國與日本兩國都曾提出合作發掘，但都擔心另有目的而遭到大陸方面拒絕。

目前發現，秦始皇陵位於中國陝西省西安市以東31公里臨潼區的驪山，陵園總面積為56.25平方公里，相當於7、8個故宮的大小。整體高度大約是76公尺，陵冢位於西南區，建築群的核心是放置棺槨和陪葬器物的地方，而早些年發現的兵馬俑被普遍認為位於秦始皇陵的外圍，有防衛陵寢的含義。