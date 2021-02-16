黃心華：民進黨政治人物罹患「政治近視」　只求當下打臉對手

▲蔡英文、蘇貞昌。（合成圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨完全執政後，推出許多讓民眾有感、接地氣的政策，也擅於以文宣、圖表進行政策宣傳。不過，國民黨智庫副執行長黃心華認為其也帶來的負面影響，他以「政治近視」形容民進黨從政人士，只求當下能打臉對手，或讓民眾覺得「很爽、很尊嚴、很有感」，卻無法務實提出有效解套方案，導致台灣原地空轉。

黃心華指出，民進黨對於營造集體悲憤和恐懼的氛圍相當在行，並善於利用感性的訴求，蓋過理性的討論，後果便是讓公共政策的客觀討論空間消失，取而代之的是讓整個社會瀰漫著激情的反射式思維。

黃心華舉例，在討論能源發電政策時，綠營散播「核爆滅台灣」的末日景象，就足以讓其他人提出的科學數據相形見拙，代價便是下一代可能要面臨高昂的發電成本和不穩定的電力供應。

黃心華表示，不只如此，在環境、世代、外交、兩岸等領域，民進黨往往過度著墨在「受到不平待遇的悲憤」，但卻無法在務實層面上提出有效的解套方案，導致台灣原地空轉，甚至讓許多從政人士都罹患了「政治近視」，只求當下能打臉對手，或讓民眾覺得「很爽、很尊嚴、很有感」，但到頭來卻衍生更多的危機。

黃心華說，民進黨完全執政之後的權力傲慢，加上政府各單位編列大筆的廣宣預算，加速讓台灣的民主底蘊、多元言論逐漸單一化、窄淺化，最後只能容下「政治正確」的聲音。

黃心華擔憂，在這樣的執政風格下，台灣社會面對內外因素的衝擊時，逐漸演變成一種二元的對立思維，也因此「親中VS抗中」、「愛台VS賣台」、「藍VS綠」、「統VS獨」、「改革VS反改革」，都是一道道刻意割劃的政治傷口，雖然這類政治痛覺有利於進行選舉動員，但副作用太多，其傷疤也難以平復。而最關鍵之處還是在於，民進黨有太多「抗衡」的思維，但卻無法轉化為「均衡」的施政，這對於台灣的生存靈活度來說，是非常不利的走向。