蔡英文發起LINE春節集點活動　完成任務者開工日有驚喜

▲蔡英文於官方LINE帳號發布「2021團結防疫好過年」集點卡活動資訊。（圖／取自蔡英文LINE官方帳號）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文10日於LINE官方帳號發布「2021團結防疫好過年」集點卡活動資訊，將在春節期間與LINE好友們線上共同團結防疫、慶祝農曆新年。民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今年農曆春節因應防疫，蔡英文並未安排廟宇的行程，但社群上與粉絲沒有距離，希望用線上集點卡「收集口罩點數」的方式向大家拜年。

新冠肺炎疫情升溫，總統府發言人張惇涵日前表示，總統府先前即無規劃總統、副總統今年的春節參香行程，因應疫情狀況及中央流行疫情指揮中心的專業指引，今年春節將以「防疫優先、降低群聚」為原則，因此總統、副總統今年春節期間並沒有安排廟宇參香行程。

蔡英文10日於LINE官方帳號表示，今年春節期間因應防疫，總統府取消了各地廟宇參香的行程，但在社群上大家沒有距離，她要邀請大家到自己的LINE參與「2021團結防疫好過年」集點卡活動，並提醒過年期間也要記得做好防疫。

對此，范綱皓表示，雖然蔡英文在春節期間沒有前往各地參香與民眾面對面拜年，但在社群上彼此是零距離。

范綱皓說明，本次蔡英文於LINE發起「2021團結防疫好過年」集點卡活動，民眾只要加入蔡英文的LINE官方帳號，在2月11日除夕至2月16日大年初五的活動期間，每日於LINE下方選單點選「集點卡」按鍵，即可獲得1枚象徵「團結防疫」的口罩點數，成功簽到拜年，每日簽到可集1點，活動期間集滿6點即算成功。

范綱皓透露，民眾只要全程參與活動，集點成功者即可於2月17日初六開工日於LINE上獲得驚喜，提醒有興趣的民眾，記得加入蔡英文的官方LINE帳號參與活動，並在過年期間一起勤洗手、戴口罩、努力防疫，一同參與線上過節。

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