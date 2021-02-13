「年終發這麼少？」國民黨製作「蔡英文語錄」　破解親戚過度關心

▲國民黨使用總統蔡英文曾說過的話製作「親戚質問攻防戰」。（圖／翻攝自國民黨臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，許多人都紛紛回家團圓過年，不過不少人最擔心的就是長輩、親戚「過度關心」問話。國民黨13日以總統蔡英文過去的言論，做出了一版「親戚質問攻防戰」，要大家「一起向總統學習」，酸度十足。

國民黨13日於臉書PO出一篇「親戚質問攻防戰！我們向總統學習說話的藝術」文章，提及過年免不了親戚拜訪，此時大家最害怕的，是不是親戚們的質問？

國民黨指出，「蔡英文教得好，一起向總統學習，過去使用過的六大招式：謙虛迴避法、時空轉換法、溫情喊話法、推卸責任法、迴避衝突法，還有激勵人心法，保證歷經千錘百鍊，幫助避開攻擊，在過年親戚攻防戰中搶得先機。」

只見國民黨PO出7張圖片，問題包括「什麼時候生小孩」、「今年年終怎麼發這麼少？」、「在學校都考第幾名？」等，而底下依序用蔡英文曾說過的話回應，依序為「這一次我們已接近山頂，我們還差一哩路」、「你不要跟我說，你去跟老闆說啊」、「不管考第幾名，我們都要謙卑、謙卑，再謙卑。」

針對國民黨的「親戚質問攻防戰」圖文，網友們在底下留言表示，「我感覺到有人會成為韓總話語來反擊了」、「我覺得韓語錄比較經典」、「國民黨小編戰鬥力有起來了耶！加油」，不過也有部分人質疑，「過年還在酸，可憐的黨功能剩這樣」、「看起來貴黨小編是綠營人士潛入的，專門幫貴黨拉仇恨值啊！」、「覺得小編應該是民進黨派來的間諜，一心只想搞死國民黨」。

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