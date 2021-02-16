雙魚座牛年偏財運旺到爆　5星座可投資股票「種類曝光」

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記者黃翊婷／綜合報導

新的一年要如何提升財運，趕快跟著清水孟國際塔羅小孟老師，來看看「12星座2021年財運」預測吧！



牡羊座

財運上正財為主，過去努力累積的實力，會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面以保守為主，新市場若沒研究，不要貿然投入。

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2021年收入穩定，算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人，會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳，在財運上能更加擴展，這一年來穩紮穩打讓你們獲得一個堅穩的地位。此外，由於2021上半年人際關係良好，也可以善用人脈資源為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。

金牛座

金牛座的人2021年在財運上是以正財運為主，下半年的偏財運非常不錯，若有在經營副業的人，會在2021走大運，也會有不錯的收益，如果想要投資副業，可以在上半年去安排、了解，下半年必定會有好的機會出現，可以好好把握。

雙子座

2021年在財運方面正財大於偏財，可在工作上好好表現，會受到賞識加分。想要談薪資與福利的人，可以在上半年好好跟上司談判，會有好的消息；想要與另一半多要私房錢的人，也可以多要一些，只要合理另一半一定會給你。

倘若你從事的工作是有關農產品或農業相關的人，恭喜你農作物能豐收。此外，稻米代表農作物，所以可以投資農產有關的基金或概念股，可望大有獲利。

▲牡羊、金牛以及雙子座的朋友2021年都是正財運比較旺。（圖／ETtoday資料照）

巨蟹座

2021年你會發現朋友請客變多，如果朋友來找你，會買很多水果與食物，讓你減少花費。假如你的工作必須要應酬，恭喜你會有人幫你買單；而對於婆婆媽媽或想要買菜的人，你會發現老闆會多送你一些蔥或一把菜，雖然不多，但不無小補。

建議在股票投資方面可投資跟美有關的類股或文創類股，都會讓你財運開紅盤。

獅子座

你是一個勇於挑戰的人，對於投資你很希望可以快速看到成果，對於定存你會覺得太慢，無法使自己真正有錢，你比較喜歡錢滾錢。2021年能在高風險的投資中贏得獲利，這種成就感會讓你非常開心，上半年適合你的投資是股票類型，你也可以嘗試研究龍頭股，下半年就會有機會獲利成功喔。

處女座

2021你的財運終於慢慢脫離壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，不管是拿來享受或投資都有資金緊縮的情況，但2021上半年你的正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢的，你會有多餘的資金可以多做一些事。

若下半年想要用不同的方式來增加財富，可以考慮一些新興市場基金或科技類股，讓自己的金錢資源加分，而你只要做每個月固定投入的部分，不用給自己太大的壓力去追求這個市場的報酬。

▲獅子座的朋友可以嘗試研究龍頭股。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

天秤座

天秤座的朋友們2021年對你來說是正財大旺的一年，而下半年你可以開始把一些多的資金拿來做投資，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

另外，2021下半年對你來說是改變理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以小額實驗你想要的方式，只要你願意開始，就會找到你適合的投資理財方式，而且會讓你有自信用這樣的方式是最有利的。

天蠍座

2021年對你們來說是有助於投資理財的相位，但因為你本身太容易憑感覺去投資，所以會容易浪費你的好運氣，若是你可以跟一些專業的理財專家溝通，聽聽他們的理財方式或用什麼方法去判斷市場情況，這樣你會有更精明的思考去看待對你有利的標的物。

另外，你們的物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，也可以多做一些ETF（指數股票型基金），對你也是好的，2021下半年好好來學習投資理財，會讓你的荷包更加分。

射手座

射手座的朋友們在理財方面的想法會有一點跳TONE（不搭調），你們可能想要用一些方式來取財，但有時候這是一個機運的問題，如果能好好研究一些投資相關的資訊，可能有助於理財方面的眼光準確度。

2021年中開始偏財運會有增強的情況，可以在這個時候做一些投資的動作，會對你有所加分。

▲民眾過年總少不了來張刮刮樂試手氣，而雙魚座的朋友今年偏財運旺到爆！

摩羯座

摩羯座的朋友2021年對你來說要保守理財才是，做任何投資不要投入風險太大的標的物，另外，在金錢方面需多做一些分散投資的行為，對你才會是比較安全的。

下半年財運方面會有好消息，對正財有很的大加分，對想要投資或兼職的朋友來說，這是一個好時機。

水瓶座

水瓶座的朋友2020年可能心情會有一點沉悶，容易與工作夥伴或在生意關係上有些誤會，但是來到2021年的你們，開始可以將所有的鳥事一一化解，並且在事業夥伴或生意往來方面，都能取得更好的溝通與解決方案，讓你開始在事業與財運上順利起飛，得以大刀闊斧布局，2021年絕對會有全新的發展。

小孟老師建議水瓶座的朋友，若你是做業績的人，要好好去拜訪一些生意夥伴，會對自己的事業大有幫助喔！

雙魚座

雙魚座在2021年偏財運勢旺到爆，尤其會出現額外的賺錢機會，例如你的朋友可能會跟你分享他最近的新賺錢計畫，上半年若是有朋友邀約前往理財講座或飯局，不妨去參考看看或是深入了解，你很有可能透過這個時候的好運氣，為自己打造出全新的財路，會在經營副業或被動收入上獲得一筆細水長流的收入。