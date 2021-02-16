　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙魚座牛年偏財運旺到爆　5星座可投資股票「種類曝光」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年要如何提升財運，趕快跟著清水孟國際塔羅小孟老師，來看看「12星座2021年財運」預測吧！

牡羊座

財運上正財為主，過去努力累積的實力，會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面以保守為主，新市場若沒研究，不要貿然投入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2021年收入穩定，算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人，會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳，在財運上能更加擴展，這一年來穩紮穩打讓你們獲得一個堅穩的地位。此外，由於2021上半年人際關係良好，也可以善用人脈資源為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。

金牛座

金牛座的人2021年在財運上是以正財運為主，下半年的偏財運非常不錯，若有在經營副業的人，會在2021走大運，也會有不錯的收益，如果想要投資副業，可以在上半年去安排、了解，下半年必定會有好的機會出現，可以好好把握。

雙子座

2021年在財運方面正財大於偏財，可在工作上好好表現，會受到賞識加分。想要談薪資與福利的人，可以在上半年好好跟上司談判，會有好的消息；想要與另一半多要私房錢的人，也可以多要一些，只要合理另一半一定會給你。

倘若你從事的工作是有關農產品或農業相關的人，恭喜你農作物能豐收。此外，稻米代表農作物，所以可以投資農產有關的基金或概念股，可望大有獲利。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲牡羊、金牛以及雙子座的朋友2021年都是正財運比較旺。（圖／ETtoday資料照）

巨蟹座

2021年你會發現朋友請客變多，如果朋友來找你，會買很多水果與食物，讓你減少花費。假如你的工作必須要應酬，恭喜你會有人幫你買單；而對於婆婆媽媽或想要買菜的人，你會發現老闆會多送你一些蔥或一把菜，雖然不多，但不無小補。

建議在股票投資方面可投資跟美有關的類股或文創類股，都會讓你財運開紅盤。

獅子座

你是一個勇於挑戰的人，對於投資你很希望可以快速看到成果，對於定存你會覺得太慢，無法使自己真正有錢，你比較喜歡錢滾錢。2021年能在高風險的投資中贏得獲利，這種成就感會讓你非常開心，上半年適合你的投資是股票類型，你也可以嘗試研究龍頭股，下半年就會有機會獲利成功喔。

處女座

2021你的財運終於慢慢脫離壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金，不管是拿來享受或投資都有資金緊縮的情況，但2021上半年你的正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢的，你會有多餘的資金可以多做一些事。

若下半年想要用不同的方式來增加財富，可以考慮一些新興市場基金或科技類股，讓自己的金錢資源加分，而你只要做每個月固定投入的部分，不用給自己太大的壓力去追求這個市場的報酬。

▲▼隨著美國總統大選大勢底定，台股今 (9) 日大漲，開盤漲 80.45 點、開在13053.98 點，一舉突破歷史新高 13031.7 點，股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財,個股走勢,熱門股。（圖／記者李毓康攝）

▲獅子座的朋友可以嘗試研究龍頭股。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

天秤座

天秤座的朋友們2021年對你來說是正財大旺的一年，而下半年你可以開始把一些多的資金拿來做投資，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

另外，2021下半年對你來說是改變理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以小額實驗你想要的方式，只要你願意開始，就會找到你適合的投資理財方式，而且會讓你有自信用這樣的方式是最有利的。

天蠍座

2021年對你們來說是有助於投資理財的相位，但因為你本身太容易憑感覺去投資，所以會容易浪費你的好運氣，若是你可以跟一些專業的理財專家溝通，聽聽他們的理財方式或用什麼方法去判斷市場情況，這樣你會有更精明的思考去看待對你有利的標的物。

另外，你們的物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，也可以多做一些ETF（指數股票型基金），對你也是好的，2021下半年好好來學習投資理財，會讓你的荷包更加分。

射手座

射手座的朋友們在理財方面的想法會有一點跳TONE（不搭調），你們可能想要用一些方式來取財，但有時候這是一個機運的問題，如果能好好研究一些投資相關的資訊，可能有助於理財方面的眼光準確度。

2021年中開始偏財運會有增強的情況，可以在這個時候做一些投資的動作，會對你有所加分。

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾過年總少不了來張刮刮樂試手氣，而雙魚座的朋友今年偏財運旺到爆！

摩羯座

摩羯座的朋友2021年對你來說要保守理財才是，做任何投資不要投入風險太大的標的物，另外，在金錢方面需多做一些分散投資的行為，對你才會是比較安全的。

下半年財運方面會有好消息，對正財有很的大加分，對想要投資或兼職的朋友來說，這是一個好時機。

水瓶座

水瓶座的朋友2020年可能心情會有一點沉悶，容易與工作夥伴或在生意關係上有些誤會，但是來到2021年的你們，開始可以將所有的鳥事一一化解，並且在事業夥伴或生意往來方面，都能取得更好的溝通與解決方案，讓你開始在事業與財運上順利起飛，得以大刀闊斧布局，2021年絕對會有全新的發展。

小孟老師建議水瓶座的朋友，若你是做業績的人，要好好去拜訪一些生意夥伴，會對自己的事業大有幫助喔！

雙魚座

雙魚座在2021年偏財運勢旺到爆，尤其會出現額外的賺錢機會，例如你的朋友可能會跟你分享他最近的新賺錢計畫，上半年若是有朋友邀約前往理財講座或飯局，不妨去參考看看或是深入了解，你很有可能透過這個時候的好運氣，為自己打造出全新的財路，會在經營副業或被動收入上獲得一筆細水長流的收入。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
男大生租車遊台南捲入殺人案　死者攔路求救「被逼三貼」幫逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙魚座牛年偏財運旺到爆　5星座可投資股票「種類曝光」

「急售兒女」治療老婆！驚人老照曝光「人生2選1難題」真實發生

每天1千下伏地挺身練臂力！木匾專家吳崑章　堅持手刻的溫度

桃機疫情影響客運但貨運暢　董總春節期間慰勉機場同仁堅守國門

高雄SOGO「神鬼內賊」盜換現金10萬！　百貨回應證實：已報警

大葉學生飆創意！牡蠣殼＋苔癬＝隔熱塗料　牛樟芝吃豆渣零廢棄

職業飛手！無人機隊超夯　明道大學打造「智農新世代」

職場救星！Excel「6個小技巧」讓報表更精美　替資料加密防偷看

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」夾殺畫面曝！網發抖：一夜致負

強烈冷氣團來了！一圖秒懂開工天氣　下探8度「連2天溫差10度↑」

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

雙魚座牛年偏財運旺到爆　5星座可投資股票「種類曝光」

「急售兒女」治療老婆！驚人老照曝光「人生2選1難題」真實發生

每天1千下伏地挺身練臂力！木匾專家吳崑章　堅持手刻的溫度

桃機疫情影響客運但貨運暢　董總春節期間慰勉機場同仁堅守國門

高雄SOGO「神鬼內賊」盜換現金10萬！　百貨回應證實：已報警

大葉學生飆創意！牡蠣殼＋苔癬＝隔熱塗料　牛樟芝吃豆渣零廢棄

職業飛手！無人機隊超夯　明道大學打造「智農新世代」

職場救星！Excel「6個小技巧」讓報表更精美　替資料加密防偷看

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」夾殺畫面曝！網發抖：一夜致負

強烈冷氣團來了！一圖秒懂開工天氣　下探8度「連2天溫差10度↑」

懷胎10月生娃「女兒臉超像婆婆」　媽媽愛不下去：走路姿勢都一樣

區塊鏈專家：台灣人謙虛好合作　有機會成東方瑞士

網評超有感的6款眼霜！改善老化、撫紋　也不怕長肉芽

16歲輟學當YouTuber！　正妹花5年「千萬豪宅+百萬賓士」賺到手

越南將接收12架「L-39教練機」　捷克聲明：延續兩國合作傳統

白燈籠高掛「奠」原因曝！全台10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

22歲女警巧繪Ｑ版蒙娜麗莎！預防「員警酒駕」　公民老師魂上身

郭書瑤出道被「低標看待」　推妹進演藝圈：人生要多嘗試

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

生活熱門新聞

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

車輪餅最母湯的內餡！老饕一面倒指「1口味」

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

2021雙魚偏財旺爆　5星座可投資股票

ATM領錢「機台電話響了」　他尷尬：對不起

7天年假結束了！他翻行事曆振奮：明年9天

強烈冷氣團來了！全台連2天溫差10度↑

SOGO內賊盜換10萬　百貨回應了！

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

2021年12星座工作運勢　摩羯最亮眼

今年第一颱「杜鵑」恐生成！預測路徑曝光

更多熱門

相關新聞

東森幣大樂透頭獎初六高達800萬

東森幣大樂透頭獎初六高達800萬

開工後發財「TOP5生肖」出爐！

開工後發財「TOP5生肖」出爐！

金虎爺發爐中大獎！20歲刮刮樂百萬得主現身

金虎爺發爐中大獎！20歲刮刮樂百萬得主現身

又是生日選號！中年夫婦回娘家幸運刮中百萬大獎

又是生日選號！中年夫婦回娘家幸運刮中百萬大獎

過期紅包袋也能招財　6撇步開運一整年

過期紅包袋也能招財　6撇步開運一整年

關鍵字：

星座小孟老師2021開運

讀者迴響

熱門新聞

即／台南男最後一口氣　求路人打給妻子

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

停車被擋！霸氣賓士女「拆車牌」

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

1800年羅馬沉船　93陶罐裝滿美食

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面