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「過期紅包袋」也能變招財小物　6撇步保福氣開運一整年

不知道今年拿到的紅包要如何處理嗎？紅包袋可先別急著丟，善用還可以招財。

圖文／鏡週刊

明天就要開工，這也意味著年節就要告一段落，除了準備收心以外，你有想到如何處理今年拿到的紅包袋了嗎？由於過期的紅包明年再用就不吉利，許多人一過完年便會把當年度的紅包袋丟掉；不過，其實紅包還可以拿來當招財小物，用得好便有機會讓你好運一整年。

過年紅包有許多禁忌與習俗，像是鈔票要用新的、金額要雙數、紅包袋口不能封等等，尤其今年的紅包袋因為被使用過、「好運已經被拿走了」，明年就不能再重複發送，因此許多人過完年都會將紅包袋一併丟掉；不過，其實過期的紅包袋還可以這樣用，號稱具有招財開運的效果。　

喜酒、滿月回收再利用

雖然今年度的過年紅包明年「新春」最好不要使用，但若是用在婚禮、滿月酒上就沒有這個忌諱，若是手上有完全空白、沒有寫字也沒有今年度生肖和年份記號的紅包，不妨留下來等到喜慶時再重複利用，也符合時下提倡環保的趨勢。此外，雖然喜慶紅包金額也一樣要雙數討吉利，不過紅包袋是可以封口的喔！

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留到元宵保福氣

事實上，由於紅包就象徵著祝福以及好運，因此拿到紅包可以不用那麼急著丟掉，若是先留一陣子，也有把好運氣留下來的意味。有許多人就習慣會將今年的紅包留至元宵節過後、等完整過完年節再丟棄；也有人會將紅包袋整整留存1年求取一整年的好福氣，等到明年春節再換新。

　

「壓歲錢」壓枕頭下

過年拿到的紅包錢又俗稱「壓歲錢」，有避邪的涵意；由來是過去相傳除夕夜時會有年獸來搗亂，父母為了讓孩子放心入睡所以會把銅錢裝進紅包放在孩子的枕頭底下，由於年獸害怕紅色和銅器撞擊的聲響，因此就不敢靠近小孩、孩子也能安心睡好覺。時至今日，也還是有許多人有把紅包壓在枕頭底下的習慣，若是從長輩那裏拿到的紅包，不妨將拿來壓在枕頭底下一段時間，有助於接收新年的財氣與福氣！

　

數字開運法

除了單純使用紅包袋以外，若是在紅包袋裡裝入吉祥數量的銅板，還有招財的寓意及效果；以下就介紹4招能夠討吉利的紅包開運法。

168招財術

在紅包袋內放入2個50元、6個10元以及8個1元，總數諧音「一路發」、共168元的硬幣，然後放在皮夾或口袋內，據說若是將此紅包攜帶在身上一整年，財運就會越來越旺！要注意的是是硬幣最好事先清洗過，若是用雨水或者是財神廟的財水洗淨效果更佳；還可以在紅包袋上寫下財氣滾滾的吉祥話。

另外可以再準備100元、500元或1000元的鈔票一張，以紅色的100元紙鈔最為吉祥，連同一張寫上「滿」字的黃紙放入紅包內，並將此紅包放在長夾內或枕頭下方，據稱也有旺財氣的效果。以上使用的紅包袋如若拿去財神廟或土地公廟的香爐上，以順時鐘繞3圈，效果更佳；不過此紅包僅於有1年的效力，今年過後原本的吃票就要存進銀行當錢母或是拿去投資。

十全十美招財術、「五吉」招財術

若是不想要那麼複雜，也可以直接在紅包袋內放入10個10元銅板，有象徵「十全十美」的意思，不僅招財也招福；或是選擇「5塊＋1塊」或「50塊＋10塊」一金一銀的銅板組合放入除夕最大包的紅包內，再將紅包折5摺放到錢包內隨身攜帶，如此一來便能討個台語諧音「有（音近5）錢」的吉利，讓你財氣旺旺一整年。


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