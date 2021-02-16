　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

800萬大獎等你！東森幣大樂透頭獎連七槓　初六開工快來試手氣

▲▼東森幣大樂透頭獎連七槓　初六開工大獎高達800萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(16日)大年初五第七日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第八期，頭獎將可得到800萬東森提貨券。。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

東森玩很大★樂透過新年」活動今(2/16)大年初五第七天開獎，頭獎還是沒有開出，獎金持續累積到第八期，明天(2/17)初六開工日，頭獎高達800萬東森提貨券！而投注金額第一名的消費者，累計6期下來已抱走價值高達341萬元的獎品。除了透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一掃就有機會帶走高額大獎。

「東森玩很大★樂透過新年」從2月初活動開始，累計至今已有近7.2萬人投注，總投注金額正式突破一億東森幣，尤其是今日單日投注人數創新高，超過2.1萬人，投注本期(2/16)的人數為4.4萬人，是投注以來的第二高，投注金額為1354萬東森幣，同樣創下投注以來新高紀錄。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

投注第一名的消費者已從昨天的175萬東森幣，加碼到188萬東森幣。東森樂透從活動開獎至今第七期，期期中獎率都高達2成，雖然頭獎連7槓，但截至2/15前6期，投注第一名的消費者從第三獎到第九獎的中獎價值已超過341萬元。

▲▼東森幣大樂透頭獎連七槓　初六開工大獎高達800萬。（圖／東森購物提供）
▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎700萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有4注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有9注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有252注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有338注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有3122注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有4670注中獎、九獎東森幣200枚有4萬6252注中獎，總計共5萬4647注中獎，2/16(二)大年初五共投注27萬1315注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10(三)小年夜到初四天天加碼ESV每日精選一物，都祭出前所未有的「壓歲錢行情｣超值優惠好康價，也帶動過年期間網路購物的買氣。2/16 (一)銷售排行第一名是「台酒生技頂級黑酵母青春逆齡組」，讓肌膚過年後改頭換面、Q彈水嫩。第二名則是「日本仁丹晶球益纖菌」，第三名是「Karalla日本熱銷健康氣炸鍋」享最低45折，引起熱烈搶購，第四名則是東森限定商品「西堤牛排餐券10張」，第五名是「台塑生醫益生菌」。今日(2/16)前五名熱銷商品中就有三項是保養品、益生菌及益纖菌，過年期間難免大魚大肉，看來民眾為了年後體態輕盈、換上時尚春日新裝已經提早做準備。其他熱銷商品還有伊萊克斯吸塵器、珍藏琥珀手排、CHARTERHOUSE木纖維抗菌砧板、BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共多項商品，提供絕佳折扣優惠，消費者不可錯過。

★★★★★【東森玩很大★樂透過新年】懶人速速發財包
(1)活動日期：
2月10日(三)-2月21日(日)19:59
(2)活動說明：
1.下載東森購物App註冊並登入成為會員。
2.依規定取得東森幣。
3.於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次。
4.開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。
5.12天每天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，若當天沒有得主，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。
★橫財當頭在這裡: https://events.ettoday.net/app/lotto202101/index.htm?from=text

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
男大生租車遊台南捲入殺人案　死者攔路求救「被逼三貼」幫逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

800萬大獎等你！東森幣大樂透頭獎連七槓　初六開工快來試手氣

會議中忍不住大打噴嚏超糗！日常8個小技巧學起來　從容擺脫尷尬場面

不吃肉也能長肌肉？蛋奶素教練必吃食材大公開

繼無人商店⋯家樂福也有「自動販賣機」了　首波進駐Outlet、飯店

大家都哈這味！「2020台人最愛外送美食」出爐　珍奶、薯條全上榜

明天搶喝1元美式、買1送1！4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

不是呱呱包！頂呱呱「2020年最夯單品TOP5」　一口翅、雞柳條必吃

700萬了！東森幣大樂透累積六期　一注中明天辭職

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

800萬大獎等你！東森幣大樂透頭獎連七槓　初六開工快來試手氣

會議中忍不住大打噴嚏超糗！日常8個小技巧學起來　從容擺脫尷尬場面

不吃肉也能長肌肉？蛋奶素教練必吃食材大公開

繼無人商店⋯家樂福也有「自動販賣機」了　首波進駐Outlet、飯店

大家都哈這味！「2020台人最愛外送美食」出爐　珍奶、薯條全上榜

明天搶喝1元美式、買1送1！4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

不是呱呱包！頂呱呱「2020年最夯單品TOP5」　一口翅、雞柳條必吃

700萬了！東森幣大樂透累積六期　一注中明天辭職

懷胎10月生娃「女兒臉超像婆婆」　媽媽愛不下去：走路姿勢都一樣

區塊鏈專家：台灣人謙虛好合作　有機會成東方瑞士

網評超有感的6款眼霜！改善老化、撫紋　也不怕長肉芽

16歲輟學當YouTuber！　正妹花5年「千萬豪宅+百萬賓士」賺到手

越南將接收12架「L-39教練機」　捷克聲明：延續兩國合作傳統

白燈籠高掛「奠」原因曝！全台10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

22歲女警巧繪Ｑ版蒙娜麗莎！預防「員警酒駕」　公民老師魂上身

郭書瑤出道被「低標看待」　推妹進演藝圈：人生要多嘗試

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

消費熱門新聞

東森幣大樂透頭獎初六高達800萬

4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

12星座4種洩愛專屬訊息

東森幣大樂透初五頭獎高達700萬

頂呱呱2020年最夯單品TOP5！

還不嗑爆！實測麥當勞5大創意吃法

摩斯台南西門店開幕　大薯加1元多1包

蛋奶素教練健身餐大公開

日常8個小技巧　從容擺脫尷尬

量販、超市「過年營業時間」懶人包

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看

4大超商「春節&開工日」優惠懶人包　

快訊／全聯358萬特斯拉福袋獎號出爐

更多熱門

相關新聞

金虎爺發爐中大獎！20歲刮刮樂百萬得主現身

金虎爺發爐中大獎！20歲刮刮樂百萬得主現身

春節期間，許多民眾赴彩券行試手氣！一名20歲羅姓男子年初二至屏東縣潮州鎮「山本億彩券行」花3萬6千元，購買一本春節限定款刮刮樂「2000萬超級紅包」試試手氣，結果幸運刮中100萬元；今（16日）他也現身彩券行，向大眾分享這份喜悅，並表示會將中獎彩金先替家人換新手機，剩下的錢則會存起來。

又是生日選號！中年夫婦回娘家幸運刮中百萬大獎

又是生日選號！中年夫婦回娘家幸運刮中百萬大獎

過期紅包袋也能招財　6撇步開運一整年

過期紅包袋也能招財　6撇步開運一整年

財神降臨狗知道！年輕夫妻向陌生來店狗許願刮出百萬大獎

財神降臨狗知道！年輕夫妻向陌生來店狗許願刮出百萬大獎

用香蕉連拜三天旺財氣　台南市彩券行開出百萬大獎

用香蕉連拜三天旺財氣　台南市彩券行開出百萬大獎

關鍵字：

東森幣東森購物東森樂透東森玩很大樂透過新年2021開運

讀者迴響

熱門新聞

即／台南男最後一口氣　求路人打給妻子

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

停車被擋！霸氣賓士女「拆車牌」

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

1800年羅馬沉船　93陶罐裝滿美食

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面