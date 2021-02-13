南韓新冠增362人確診！政府「鬆綁」防疫措施...餐廳開到晚間10時

▲南韓迎接傳統新年，圖為女童穿上韓服在首爾雲峴宮玩著擲柶戲（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，單日新增病例降到僅300多人，不過依據往例分析，恐怕與春節連假接受篩檢人數減少有關，部分宗教設施、療養院仍舊傳出零星群聚感染，當局擔心連假期間全國人口大移動，會使好不容易回穩的疫情再度加劇。對此，政府決定調整防疫措施，除了維持5人以上限聚令，還宣布將首都圈防疫層級調降第2階段、其他地區降為第1.5階段。

根據《韓聯社》報導，截至13日0時為止，南韓今（13）日上午9時30分共通報362起病例，其中345例為境內感染、17例為境外移入，同時新增7例死亡。目前南韓共累計83199例確診、1514例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增257例（首爾佔131例、京畿道佔97例、仁川佔29例）；釜山新增26例；大邱、忠清南道各新增14例；大田、世宗、全羅北道各新增5例；忠清北道、慶尚北道、慶尚南道各新增4例；光州新增3例；蔚山、江原道各新增2例。

▲南韓首爾金浦機場，擠滿欲搭乘國內線班機返鄉過春節的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

從主要群聚感染案例來看，京畿道富川市「永生教」勝利祭壇與相關宗教補習設施供累計130例；光州市安條克教會（안디옥교회，Antioch）累計144例；首爾市漢陽大學醫院累計97例；京畿道高陽市舞蹈練習場累計42例；京畿道安山市某製造業與清真寺累計24例；首爾市中區某電話客服中心累計15例；釜山市中區松山老人療養院累計22例。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，有鑑於近期單日新增病例逐漸降低，南韓政府決定從15日0時起至28日起，將首都圈社交距離防疫從第2.5階段調降為第2階段、其他地區則從第2階段調降至第1.5階段，首都圈餐廳、咖啡廳等最晚營業時間延後至晚間10時。隨著此次調整，首都圈的補習班、讀書室、電影院、電子遊藝場、遊樂園，以及非首都圈的餐廳、咖啡廳、室內體育設施等解除營業時間限制。

▲隨著防疫措施調降，室內體育設施營業時間限制可宣告解除。（圖／達志影像）

另外，政府決定依然維持室內5人以上限聚令，不過解除直系親屬同居與否的限制，若室內超過5名以上直系親屬聚集，就算住址登記不同，也不算違法。而酒店、酒吧、夜店等場所與設施則維持營業禁令。

南韓國務總理丁世均（정세균）於13日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，此次防疫措施調整的主要重點在於如何在防疫、民生經濟兩個層面上取得平衡，呼籲靠著全民的自制力與責任心，從3月起發展出一套具有持續實踐可能性的防疫措施，期盼能儘早恢復全民過往的日常生活。

而在新冠疫苗接種上，南韓宣布從26日起開放首批阿斯利康疫苗施打。

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南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間10時以後只開放外送與外帶；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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