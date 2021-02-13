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23歲嫩媽染疫！擠奶驚見「綠色乳汁」嚇壞　醫師剖析原因

▲▼墨西哥23歲媽媽染疫後母乳變色。（圖／翻攝自Facebook／Anna Priscilla Cortez）

▲墨西哥23歲媽媽染疫後母乳變色。（圖／翻攝自Facebook／Anna Priscilla Cortez）

記者吳美依／編譯

墨西哥蒙特雷（Monterrey）的23歲媽媽安娜（Anna Cortez）確診新冠肺炎，對抗病毒期間，母乳竟呈現詭異綠色，幸好色澤隨著病症痊癒越來越淡。她一開始簡直嚇壞了，但母乳顏色恢復正常的2天後再度接受檢測，結果已經呈現陰性。醫師表示，可能是因為抗體發生作用，才會導致乳汁變色。

根據《鏡報》報導，安娜1月時與4個月大的女兒米凱拉（Mikayla）雙雙染疫。她出現類似感冒的症狀並失去嗅覺與味覺，寶寶也開始咳嗽、發燒，幸好幾天內就恢復。

安娜出現症狀的4天前曾經擠奶，顏色仍是乳白色，但下次擠奶時已經染疫，「我當時甚至沒有注意到顏色改變，因為身體太不舒服了。」她把母乳袋放進冰箱，稍晚拿出來時，才注意到顏色有異，而且「在冷藏狀態時幾乎呈現像是霓虹燈一樣的色澤。我當時想著『這是什麼鬼東西？』，完全不知道發生什麼事。」

安娜為此求助兒科醫師，對方再三保證母乳安全無虞，只是因為抗體發揮作用而變色，且因本次的病毒較為強大，導致顏色更加明顯，「她告訴我，我檢測結果陽性仍繼續親餵女兒是件好事，因為這會給予她所需要的一切。如果她也生病了，母乳就能協助對抗病毒。」

安娜也將照片分享至媽媽社團，立刻引發熱烈迴響。她發現，許多人也有類似經驗，「她們生病後母乳就變色了，但仍持續親餵母乳」，其中甚至也有不少曾經感染新冠肺炎的母親。

倫敦帝國學院學者、母乳基金會共同創辦人申克博士（Dr Natalie Shenker）說，「染疫女性會產生抗體對抗新冠病毒，在其中90％的病例中，抗體會進入母乳」。但她強調，病毒不會藉此進入母乳中，影響寶寶的健康。

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