助她談分手…竟直擊「交疊激戰男友」搞車震！他躲後車廂超崩潰

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子想要和男友談分手，因此找來一名男性友人躲在車子後車廂，以防任何意外發生。豈料接下來的發展讓這名男性友人感到相當傻眼，因為她在與男友和好後，直接在車子後座和對方發生性行為，而這名男性友人也近距離直擊好友的活春宮秀。

太陽報報導，這名男網友當時陪同女性友人和她的男友談分手，裹著一條紅色毯子躲在後車廂，同時使用手機錄影。根據他在抖音平台發布的影片，這對情侶起初坐在前座，在開始協調分手的過程中，男方提出坐到後座的要求，並開始回憶起過去曾經度過的美好時光。

豈料，小倆口隨後開始接吻，且情況發展超出男網友想像，因為他在不到1公尺的距離親眼目睹這對情侶發生性行為。男網友形容，當時車輛開始大晃，車窗也蒙上一層霧，而男方完事後便下車離去。

▲男網友躲後車廂，卻直擊女性友人和她男友發生關係。（圖／翻攝自TikTok）

就在男子離去後，躲在後車箱的男網友立刻跳起來，直言「妳在跟我開玩笑嗎」，但卻得到女方「我招架不住」的回應。最後，男網友仍再三勸導女子應該要選擇分手。

這段影片被PO出後，如今評論留言數已衝破10萬。但有部分網友質疑，整件事情有可能是造假，強調「這種事情只會在電影裡發生」。

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