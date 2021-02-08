不滿被分手　他叫友人「框女友出場」...換手帶到工廠壞壞

▲北市一名男子不滿被分手，竟叫男友人去框女友出場，自己再開車帶往工廠性行為挨告。（圖／翻攝pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名黃姓男子因不滿被分手，沒想到竟叫吳姓友人到酒店將前女友框出場，再開車將女子載往他開設的工廠，將女方軟禁甚至毆打、強迫性行為。黃男則辯稱女子並沒有拒絕，甚至沒有想離開。檢察官認為，女子一開始沒有拒絕性行為，甚至答應要復合，士林地檢署日前偵結，黃男涉妨害性自主罪嫌以不起訴處分。

從事八大行業小晴（化名）指控，去年9月12日晚間10時許，黃姓前男友阿強（化名）聯絡他的朋友志明（化名）到中山區酒店將她框出場，並佯稱要到松山區好樂迪唱歌，她不疑有他一起上車。沒想到到了好樂迪，志明竟說要去找朋友，叫她搭上由阿強駕駛的車輛，上車後小晴一看到是阿強，2人開始起爭執，阿強抓住小晴的手讓她無法下車，再將車輛開往內湖一處工廠將小晴軟禁。

被抓走的小晴相當害怕，於是傳LINE向親人求救，卻遭阿強發現，阿強竟毆打她導致左耳紅腫、左後肩瘀青等多處瘀青。

但阿強和志明堅決否認有將小晴強制帶走軟禁。阿強表示，當天上車小晴有問「怎麼會是你」，沒有想下車的意思，所以才會開車前往工廠，這期間甚至還帶著小晴外出辦事、吃飯，還讓小晴自己出去忙工作上的事務。

小晴於偵查中具結證稱，是阿強不讓她下車，她也有傳LINE給家人說自己被阿強帶到工廠，當家人提議是否要報警，她確實要求家人先不要報案，隔天再報警。

對於被小晴指控妨害性自主，阿強表示，9月13日凌晨他要和小晴發生性行為時，小晴並沒有說她不願意；但後來他想再來一次、已經進行到一半，小晴突然說她頭痛，他也馬上停止。

小晴偵查時表示，她一開始確實沒有拒絕，是嘿咻5分鐘後，她突然想起自己剛剛被打，所以才不想繼續，她也有跟阿強表示不要，但阿強卻回她「我想要」，所以她也沒有推開或是拒絕。

法官審酌雙方為前男女朋友關係，則尚難認定阿強在主觀上具有強制性交犯意，復查也無其他積極證據足以認定阿強、志明有何犯意，認為罪嫌不足予以不起訴處分。

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