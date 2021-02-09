交往7年！她偷看手機驚見「男友叫別人老公」　傻眼提分卻遭拒

▲原PO因好奇心作祟，偷看了男友訊息。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，她和男友已經交往7年了，但是最近她卻發現一個天大的祕密，原來「他是Gay」，對方除了會向其他男生自稱老婆，還會彼此互傳「你愛我、我愛你」，讓她下定決心提分手，只是她話才一出，就遭對方拒絕，讓她想不透其中原因。貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」上發文表示，她和男友已經在一起7年了，不過因為很多事情溝通無效，所以彼此互不搭理，已經各過各的2年多了。本來她也沒有想要好好處理這段感情，但最近因為好奇心作祟、偷看了對方訊息，結果竟意外發現一個驚人祕密。

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▲原PO發現男友竟對其他男生自稱「老婆」。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友2.0）

原PO表示，她最近發現男友根本是Gay，對方和一個男生密切的互傳訊息，內容不外乎「你愛我、我愛你」，而且還會「叫對方老公，自己自稱老婆」，讓她超傻眼，「看到我還有臉叫我老婆？」原PO忍無可忍，向對方提分手，但誇張的是，對方竟不願意，讓她一頭霧水，「到底為什麼要一直拖？他到底在想什麼？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「你是他的障眼法，這樣對父母好交代」、「因為他需要你這個煙霧彈」、「可能還想傳宗接代，需要一個孩子的娘」、「因為需要一個擋箭牌」、「是他家人給他壓力，你只是擋箭牌」、「雙性戀吧」。另外也有人認為，「分手不就是一方說說就好了嗎」、「分手需要同意什麼嗎」。