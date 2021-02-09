　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往7年！她偷看手機驚見「男友叫別人老公」　傻眼提分卻遭拒

滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO因好奇心作祟，偷看了男友訊息。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，她和男友已經交往7年了，但是最近她卻發現一個天大的祕密，原來「他是Gay」，對方除了會向其他男生自稱老婆，還會彼此互傳「你愛我、我愛你」，讓她下定決心提分手，只是她話才一出，就遭對方拒絕，讓她想不透其中原因。貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」上發文表示，她和男友已經在一起7年了，不過因為很多事情溝通無效，所以彼此互不搭理，已經各過各的2年多了。本來她也沒有想要好好處理這段感情，但最近因為好奇心作祟、偷看了對方訊息，結果竟意外發現一個驚人祕密。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友2.0）

▲原PO發現男友竟對其他男生自稱「老婆」。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友2.0）

原PO表示，她最近發現男友根本是Gay，對方和一個男生密切的互傳訊息，內容不外乎「你愛我、我愛你」，而且還會「叫對方老公，自己自稱老婆」，讓她超傻眼，「看到我還有臉叫我老婆？」原PO忍無可忍，向對方提分手，但誇張的是，對方竟不願意，讓她一頭霧水，「到底為什麼要一直拖？他到底在想什麼？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「你是他的障眼法，這樣對父母好交代」、「因為他需要你這個煙霧彈」、「可能還想傳宗接代，需要一個孩子的娘」、「因為需要一個擋箭牌」、「是他家人給他壓力，你只是擋箭牌」、「雙性戀吧」。另外也有人認為，「分手不就是一方說說就好了嗎」、「分手需要同意什麼嗎」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
只有今天！超商加碼「大杯美式、拿鐵買20送20」
住院58天無症狀16採陽性！她確診康復：出院3天沒辦法走路
快訊／蔡英文召開國安高層會議！11:40出面發表談話
今年規模5以上已8次！氣象局：不排除是大地震的前震
女神媽不顧女兒崩潰！同意「天母5富少」性侵賠錢免關　網炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節賞櫻秘境走走！鳳林櫻花步道整片紅　4公頃波斯菊也盛開

菜價崩盤恐至清明！農民兩邊賠心淌血　最強菜農：放著爛當肥料

逛超市見「紫色花椰菜」！他大喊長知識　網笑：葡萄口味？

國道「首波春節返鄉潮」下午4點後湧現　國5估晚起塞到凌晨

台北創意迎牛年！線上紅包祝福領好領滿　搭彩繪列車、遊景點來場新春大冒險

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」：沒人吃整鍋倒掉

住院58天「沒什麼症狀」16採卻都陽性！她確診康復曝：才感覺可怕

心與物都滿足　藝術家李霽清亮飽滿的年節與日常

大叔自稱朋友要帶上樓！爛醉女「1反常舉動」…她驚覺不對：快報警

今年規模5以上地震已8起！氣象局：不排除是大地震前震

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

辣模子涵現身好市多

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

送餐到天母豪宅女主人熱情應門 下秒「降千元紅包」外送員暈了！

在叫我嗎？牠現「超不科學回眸」 130度凹頭露燦笑：這角度比較帥

國道1號深夜「4車連環撞」2死4傷　車翻覆被甩出！55歲男當場身亡

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

春節賞櫻秘境走走！鳳林櫻花步道整片紅　4公頃波斯菊也盛開

菜價崩盤恐至清明！農民兩邊賠心淌血　最強菜農：放著爛當肥料

逛超市見「紫色花椰菜」！他大喊長知識　網笑：葡萄口味？

國道「首波春節返鄉潮」下午4點後湧現　國5估晚起塞到凌晨

台北創意迎牛年！線上紅包祝福領好領滿　搭彩繪列車、遊景點來場新春大冒險

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」：沒人吃整鍋倒掉

住院58天「沒什麼症狀」16採卻都陽性！她確診康復曝：才感覺可怕

心與物都滿足　藝術家李霽清亮飽滿的年節與日常

大叔自稱朋友要帶上樓！爛醉女「1反常舉動」…她驚覺不對：快報警

今年規模5以上地震已8起！氣象局：不排除是大地震前震

牛轉新年愛您所食！台東推春節期間零剩食　廚餘減量大家輕鬆

防疫保單看這邊！中壽推保費499元「確診理賠」　國壽已熱賣10萬張

屏東民防、義警大隊　慰問內埔警協勤民力　

「全球晶片荒」衝擊汽車產業！　福特、本田接連關廠減產

雲端最前線／牛年圍爐好菜上桌！年夜飯「熱量排行榜」要注意

中職上半季賽程出爐　下半季等6搶1、奧運確定再公布

4間「手工巧克力」名店激推！星座主題、伯爵櫻桃都是少女們最愛

自體移植驅動藥物pH值偏低　賽諾菲「總動原注射劑」2批號急回收

春節賞櫻秘境走走！鳳林櫻花步道整片紅　4公頃波斯菊也盛開

殺害精障少女判死　「鬼新娘」產業鏈：60萬以下骨頭都買不到

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

快訊／00:56發生規模5.5地震　最大震度3級

26歲鮮肉徵姐姐女友：40歲以下　萬人驚呆

女三寶硬要擠　偷移重機摔車了

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

餐廳客人酒精消毒　一按鐵捲門掉下來

一晚連兩震！氣象局：不排除巨型地震在後頭

國家級警報未響　網友指出關鍵點

牛年要「靠自己」才能有收穫　命理師：桃花糾紛頻傳的一年

快訊／垃圾車大遲到！滿街人苦等…關鍵原因曝光

不用減肥啦！「最愛女友有點肉」星座Top4　第1名重視事業線

更多熱門

相關新聞

他把金融卡給女友　3年後7位數存款少一半

他把金融卡給女友　3年後7位數存款少一半

一名38歲的男網友發文控訴，他和女友交往3年多，過程中，因為已經相互認定，所以他便把自己700萬元的銀行卡（金融卡）交由對方管理；怎料3年後，他卻發現自己的戶頭只剩下300萬元，和對方理論以後，先母留給他的手鐲還被女友摔碎，讓他相當崩潰，最終決定上法院處理，「官司我一定會走到底！」

6個「分手徵兆」，戀人們請當心

6個「分手徵兆」，戀人們請當心

愛人開口要10萬該借嗎？　網揭1原因勸不要

愛人開口要10萬該借嗎？　網揭1原因勸不要

3跡象代表另一半開始「膩了」

3跡象代表另一半開始「膩了」

男友買車月繳1萬5求分攤！她霸氣2舉動被讚爆

男友買車月繳1萬5求分攤！她霸氣2舉動被讚爆

關鍵字：

靠北男友2.0雙性戀分手Gay同性戀

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

翁立友又被控性騷擾！

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

起範「為了守護SJ拒上綜藝」　原因曝光引讚嘆

湯屋情侶大練「碧血洗銀槍」！房務小妹崩潰了

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

更多

最夯影音

更多
徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」
國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

辣模子涵現身好市多

辣模子涵現身好市多

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面