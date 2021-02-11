金融業OL「主動獻身」醫師！竟因想治好男友軟趴趴　結局哭暈了

▲金融業女生被騙失身。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一30歲陳姓女士是名牌高校的碩士，畢業後從事金融行業，生活條件優渥。2017年10月，她在相親交友網站上認識了趙姓男校友，因為男方的照片看起來帥氣又有氣質，而且也是金融行業。兩人頗「門當戶對」，相談甚歡，很快從曖昧發展成了正式的網戀。

而事實上，這個「趙男」的真名姓姜，而且今年已經54歲了，也是一名高校本科畢業生，但是有偷竊財物的前科，聊天時帥氣的照片全部是盜圖。姜男有過婚史，自稱於2005年因盜竊被逮捕後，就與前妻不再聯繫了。

據檢察官介紹，姜男虛構了一個多金男的身分，在婚戀網上註冊登記，一旦搭上女生後，就開始以婚戀之名與對方網戀。

2017年12月，與陳女熟識2個月後，他就實施進一步的詐騙。姜男謊稱，自己在性生活存在障礙，正在接受專業的治療；醫師建議女朋友也要接受同步治療，而且可以上門服務，服務的內容就是與女友發生性關係。

起初，陳女不願接受，但是在姜男捏造了院長、諮詢師等一系列虛假人物，輪番向其解釋所謂性治療的原理，同時用語言暗示、貶低女方，不斷勸說，最終達到了精神控制的效果。

當然，這些所謂的院長、諮詢師，其實都是姜男一人假扮的。姜男以「男友」的身分出現時，總是躲在網路背後，但是當他化身為醫療機構的「李醫師」時，不但定期上門、或者到女方預定的民宿進行「治療」，與被害人發生性關係，而且還恬不知恥地收取「醫療費用」共計6萬餘元人民幣。

陳女熱戀上頭，在網路上和姜男談情說愛，用情至深的她還寫信多次表露思念，甚至可以原諒對方吸毒坐牢，願意等待對方出獄。而所謂的吸毒坐牢，其實是姜男為拒絕見面而編造的理由之一。

2020年6月，由於對方長期以各種理由拒絕見面，在周圍人的提醒下，陳女意識到自己可能受騙了，於是到浦東新區一派出所報案。

目前，經法院判決，姜男被判處有期徒刑14年。