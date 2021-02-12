除夕「摸春牛」祈福　黃偉哲：從牛頭摸到牛尾讓你從年頭發到年尾！

▲台南市長黃偉哲來到後壁泰安宮、東山碧軒寺、柳營代天院拜廟祈福，祈求牛年國泰民安、風調雨順、疫情退散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

闔家團圓的除夕，台南市長黃偉哲來到後壁泰安宮、東山碧軒寺、柳營代天院拜廟祈福，雖然一早下雨天氣變冷，仍不減在地鄉親的熱情，與市長相互拜年並一同參香，祈求牛年國泰民安、風調雨順、疫情退散。





台南市長黃偉哲表示，今日走訪宮廟祈求國泰民安、風調雨順，雖然下雨但就是神明有保庇，緩解台南缺水的情況，黃偉哲也歡迎大家來柳營代天院「摸春牛」，從牛頭摸到牛尾，讓你從年頭發到年尾！





立法委員賴惠員、市議員沈家鳳、後壁區長翁振祥、東山區長呂煌男、柳營區長汪慶龍、後壁泰安宮旌忠廟總主任委員王子豪、東山碧軒寺主任委員陳義籐、柳營代天院主任委員盧朝仁及在地里長等地方仕紳，今日也一同拜廟祈求新年平安順遂。





春節期間2/10-2/16，到大西拉雅觀光圈：東山、白河、楠西、鹽水、柳營、玉井、後壁、六甲、左鎮、官田、南化，以及嘉義大埔、中埔等地走春，並至「西拉雅國家風景區管理處」臉書粉專上傳走春照片、標記好友、地點及分享貼文等，還能抽福袋！





民眾過年期間走春拜廟，可以順道走訪台南各區農會，體驗各區特色特產，後壁盛產台南好米，還有優質米製品如爆米香，最適合買來當過年零嘴；東山咖啡遠近馳名，農會推出的咖啡禮盒，更是零失誤的最佳伴手禮；柳營的鮮乳是行家必buy品，愛喝牛奶的朋友絕對能夠感受柳營鮮乳的口感風味比市售鮮乳還要厲害，還有大人小孩都愛的牛奶糖禮盒，以及最新的明星產品虱目魚粥等讓旅客盡情選購。黃偉哲邀請遊客來台南買特產、抽好獎，開心過好年！

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