記者郭世賢／新北報導

伴隨法華鐘聲，祈願諸佛菩薩「護佑全球人類得大智慧，解除一切疫情與危機；護念全球人類得大慈悲，化解怨敵，世界和平；護持全球人類平安自在，身心安穩，人間淨土」。法鼓山已連續15年舉辦的除夕撞鐘跨年祈福，於11日晚間9點半起，帶領海內外網友共同跨越時空，藉由撞鐘、聞鐘及拜鐘等儀式，迎接嶄新的一年。

▲除夕夜直播法華鐘敲響108響，法鼓山祈願世界「平安自在」。（圖／法鼓山提供，下同）

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法鼓山表示，這口刻有《法華經》與《大悲咒》共7萬餘字的法華鐘，是法鼓山弘揚佛法的象徵，盼為世間帶來無限的光明與希望。今年更首度透過6種視角連線直播，讓網友猶如親臨會場。12日凌晨時分，由法鼓山方丈和尚果暉法師帶領僧團代表，敲響象徵無上圓滿的第108響法華鐘聲，傳遞淨化煩惱、增長慈悲智慧的祝福，並將功德迴向一切眾生，期盼人人和平安樂、平安健康，祝願人間處處有淨土。

法鼓山今年的社會關懷主題是「平安自在」，方丈和尚果暉法師誠摯邀請社會各界，共同學習以慈悲心待人，時時有平安；用智慧心安己，處處得自在。方丈和尚表示，經過一年新型冠狀病毒的流行，需要做個人防疫和注意公共衛生，來保護自己和社會的健康，並將撞鐘功德迴向因疫情傷亡的民眾，同時衷心感謝全球站在第一線的醫護人員，守護全人類的健康。

▲法鼓山今年社會關懷主題是「平安自在」，共同學習以慈悲心待人，時時有平安。

方丈和尚果暉法師引用創辦人聖嚴法師「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」的開示，表示從佛法角度來看，我們人類本身是正報，賴以生存的大自然環境是依報，病毒的發生跟流行，代表大環境已經出了問題，而根本在於人心；然而運用科學的方式來解決是不足的，需要全人類積極來保護大自然環境，更需要尊重所有有情的生命，與人類一起共生共存。

方丈和尚果暉法師分享，我們住在地球村，是生命共同體、大家庭，應不分種族、宗教、文化，以慈悲心與智慧心來和樂相處，互相尊敬和互相對待。猶如《法華經》所說的「一切眾生都有佛性」、「一切眾生都能成佛」，那就是回到我們的本性，就是慈悲心、智慧心。

▲集結每個人小小的好，成就世界大大的好，一起為世界合掌祈福。

方丈和尚果暉法師並代表法鼓山僧俗信眾，感恩各界響應「#108 for All ‧為世界祈福」的線上活動，迄今已收到海內外130多位人士的回響，他們無私地錄製短片布施，讓更多人來體會佛法的妙處、好處，只要每天多存好心、多說好話，我們人間就永遠有希望。籲請接收到平安祝福的社會大眾，一同來響應，集結每個人小小的好，成就世界大大的好，一起為世界合掌祈福。

「即使沒有學過佛法，但每個人只要聽聞到鐘聲，心就能安定寧靜下來。」擔任接待組義工的藍雅惠，15年來從未缺席，她回憶過去每每看到民眾扶老攜幼，或有行動不便的人冒著風雨來參加，心裡就非常的感動；今年雖然改為直播，臉書上卻湧現上萬則相互祝福的留言，希望藉由今晚願力的集結，將鐘聲遙傳千里，祝願疫情早日平息。

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