　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」

記者郭世賢／新北報導

伴隨法華鐘聲，祈願諸佛菩薩「護佑全球人類得大智慧，解除一切疫情與危機；護念全球人類得大慈悲，化解怨敵，世界和平；護持全球人類平安自在，身心安穩，人間淨土」。法鼓山已連續15年舉辦的除夕撞鐘跨年祈福，於11日晚間9點半起，帶領海內外網友共同跨越時空，藉由撞鐘、聞鐘及拜鐘等儀式，迎接嶄新的一年。

▲除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」。（圖／法鼓山提供）

▲除夕夜直播法華鐘敲響108響，法鼓山祈願世界「平安自在」。（圖／法鼓山提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

法鼓山表示，這口刻有《法華經》與《大悲咒》共7萬餘字的法華鐘，是法鼓山弘揚佛法的象徵，盼為世間帶來無限的光明與希望。今年更首度透過6種視角連線直播，讓網友猶如親臨會場。12日凌晨時分，由法鼓山方丈和尚果暉法師帶領僧團代表，敲響象徵無上圓滿的第108響法華鐘聲，傳遞淨化煩惱、增長慈悲智慧的祝福，並將功德迴向一切眾生，期盼人人和平安樂、平安健康，祝願人間處處有淨土。

法鼓山今年的社會關懷主題是「平安自在」，方丈和尚果暉法師誠摯邀請社會各界，共同學習以慈悲心待人，時時有平安；用智慧心安己，處處得自在。方丈和尚表示，經過一年新型冠狀病毒的流行，需要做個人防疫和注意公共衛生，來保護自己和社會的健康，並將撞鐘功德迴向因疫情傷亡的民眾，同時衷心感謝全球站在第一線的醫護人員，守護全人類的健康。

▲除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」。（圖／法鼓山提供）

▲法鼓山今年社會關懷主題是「平安自在」，共同學習以慈悲心待人，時時有平安。

方丈和尚果暉法師引用創辦人聖嚴法師「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」的開示，表示從佛法角度來看，我們人類本身是正報，賴以生存的大自然環境是依報，病毒的發生跟流行，代表大環境已經出了問題，而根本在於人心；然而運用科學的方式來解決是不足的，需要全人類積極來保護大自然環境，更需要尊重所有有情的生命，與人類一起共生共存。

方丈和尚果暉法師分享，我們住在地球村，是生命共同體、大家庭，應不分種族、宗教、文化，以慈悲心與智慧心來和樂相處，互相尊敬和互相對待。猶如《法華經》所說的「一切眾生都有佛性」、「一切眾生都能成佛」，那就是回到我們的本性，就是慈悲心、智慧心。

▲除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」。（圖／法鼓山提供）

▲集結每個人小小的好，成就世界大大的好，一起為世界合掌祈福。

方丈和尚果暉法師並代表法鼓山僧俗信眾，感恩各界響應「#108 for All ‧為世界祈福」的線上活動，迄今已收到海內外130多位人士的回響，他們無私地錄製短片布施，讓更多人來體會佛法的妙處、好處，只要每天多存好心、多說好話，我們人間就永遠有希望。籲請接收到平安祝福的社會大眾，一同來響應，集結每個人小小的好，成就世界大大的好，一起為世界合掌祈福。

「即使沒有學過佛法，但每個人只要聽聞到鐘聲，心就能安定寧靜下來。」擔任接待組義工的藍雅惠，15年來從未缺席，她回憶過去每每看到民眾扶老攜幼，或有行動不便的人冒著風雨來參加，心裡就非常的感動；今年雖然改為直播，臉書上卻湧現上萬則相互祝福的留言，希望藉由今晚願力的集結，將鐘聲遙傳千里，祝願疫情早日平息。

【相關新聞】

法鼓山除夕夜撞鐘敲響108響　天王劉德華線上雙手合掌祈福

▲除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」。（圖／法鼓山提供）

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
波多野結衣全面停工！「顏面神經麻痺」嘴角歪斜
快訊／南鯤鯓代天府今年國運籤出爐　「凶事脫出化成吉」
科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到
40K男給3萬紅包！媽嫌「只有一點點」　他除夕夜心碎走人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！「凶事脫出化成吉」 得中上籤

國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」

打工妹討嘸紅包！「嗆公司無良」甩態離職…氣噗噗：我男友都有包

初二回娘家「7大禁忌」！送「單數禮」帶衰家運一整年

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

過年出遊毛小孩怎麼顧　獸醫提3種安置方式：食物、環境最重要

除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！「凶事脫出化成吉」 得中上籤

國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」

打工妹討嘸紅包！「嗆公司無良」甩態離職…氣噗噗：我男友都有包

初二回娘家「7大禁忌」！送「單數禮」帶衰家運一整年

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

過年出遊毛小孩怎麼顧　獸醫提3種安置方式：食物、環境最重要

除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

蔡英文大年初一慰勉警察：持續讓他們執勤更安全、裝備更先進

租屋選「高樓層」有電梯還蚊蟲少　內行曝1致命傷：會嚇慘

中華隊棄賽解套？　卡達宣佈因疫情亞洲盃資格賽延期

三位國際藝人國語錄製新年賀詞　向台灣朋友祝賀新年快樂

發現被偷窺！萌貓臉貼鏡頭「反監視奴才」　網抓亮點：後面的很忙

《機智醫生》張冬天化身外遇蛇蠍婦！　南韓黑幫犯罪爽片大盤點

20公斤18K金當材料　俄國奢華品牌推出PS5黃金機

轉行5年沒碰球　王英山珍惜重回投手丘

鳳小岳首吐驚人被告白次數！《我沒有談的那場戀愛》終極二選一引暴動

思念越南好味道！她當「空中飛人」1年習得老媽絕學：開店圓夢

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

白沙屯媽祖「四季籤」　竟跟保安宮國運籤雷同

初一12大禁忌曝光　第一點就超難遵守

全台除夕夜鞭炮四起　網友FB一排暴走

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

初一9大禁忌　喊人全名衰整年

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

大龍峒保安宮國運籤出爐！廟方：4籤「保守」為主

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

紅包禁忌14點總整理！用百鈔取代千鈔添福氣

更多熱門

相關新聞

黃偉哲慰問年假留守的打火兄弟

黃偉哲慰問年假留守的打火兄弟

除夕夜，是各行各業放假，闔家團圓的日子，但仍有許多人因為工作的關係無法回家過年，消防員就是其中之一，為了讓留守的消防同仁能感受過節的氣氛，台南市長黃偉哲11日晚偕同消防局局長李明峯在除夕夜至第七救災救護大隊南門分隊慰問並對於過年期間仍堅守崗位的消防及義消弟兄，表達感謝之意。

除夕「摸春牛」祈福

除夕「摸春牛」祈福

除夕跑外送男客「偷問1句」　回家看密錄器氣炸

除夕跑外送男客「偷問1句」　回家看密錄器氣炸

「對不起爸媽 我騙說過年要上班」　30K男悲曝原因

「對不起爸媽 我騙說過年要上班」　30K男悲曝原因

除夕回不了家　上海台式年夜飯火

除夕回不了家　上海台式年夜飯火

關鍵字：

法鼓山除夕撞鐘

讀者迴響

熱門新聞

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

小鬼妹除夕回娘家：我哥在後面

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

過年10大禁忌別踩　整年超好運

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面