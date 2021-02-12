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除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

▲▼外送被客人問有沒有偷吃。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲外送被客人問有沒有偷吃。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

記者黃可昀／綜合報導

先前發生過餐點被外送員偷吃事件，不過這僅是極少數特例，大部分外送員都很嚴守分際，無奈的是仍然有人會對他們抱有偏見。一名foodpanda外送員昨天凌晨3點半還在跑單，遇到一名客人下樓取餐，結果對方含糊地說了一句話，他回家重播以後瞬間怒火狂燒。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，「我當下以為我聽錯了！」這名男客人來取餐時低頭看了餐點一眼，轉身同時嘴裡還嘀咕一句話，當下他忙著整理保溫袋，沒聽清楚對方說什麼，但回家路上越想越不對，他似乎聽到對方有提到「偷吃」2個字。

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▲▼foodpanda,美食外送,外賣。（圖／路透）

▲有些人仍對外送員不太友善。（示意圖／路透）

為了保障自我權益，他跑單時胸前都會戴著密錄器，到家後隨即調閱錄影畫面來看，確認那位客人確實問了一句「你有沒有偷吃？」他頓時感到無奈又憤怒，因為對方是轉身時很小聲地問，當下他聽不清楚根本無法反駁，「拜託以後請正大光明的質問我，我全程配戴密錄器，我們外送員不是來讓你侮辱的。」

網友紛紛替他抱不平，「沒人想吃你的餐點，送都忙得要命了，只想趕快把餐點交給你，不要再質疑了啦」、「大過年這樣真不禮貌」、「傻眼，自以為幽默嗎」、「不信任可以自己去買，順便問老闆有沒有偷吃，回家也可問問老婆有沒有偷吃。」

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