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頭份大成中學　引進全方位英文教學「培養未來菁英」

▲大成高級中學與卡爾國際教育基金會在苗栗縣議會鍾東錦議長等人的見證下，舉辦教育交流合作簽約儀式。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲大成高級中學與卡爾國際教育基金會在苗栗縣議會鍾東錦議長等人的見證下，舉辦教育交流合作簽約儀式。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市私立大成中學，日前與卡爾國際教育基金會，在苗栗縣議會鍾東錦議長等人的見證下舉辦教育交流合作簽約儀式，不僅將大成中學邁向國際化，也把教育貧瘠的中港溪流域注入活水，讓百年校舍結合新式多語教學環境，培養多元人才向下扎根。

卡爾國際實驗教育機構指出，跳脫窠臼，打破傳統的教學與空間限制，創新課程，是卡爾創辦教育的宗旨；目的在教導孩子們運用科技學習新事物以及獨立解決問題的能力，做好迎接未來的準備；以培養未來菁英人才為辦學宗旨，開發四大特色課程，並於資訊編輯、全球視野、展現自我，以及國際志工實踐等面向，培養孩子們成為世界公民，最終成為一個擁有專業知識兼具品德素養與國際移動力的全球化人才。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

大成高級中學林桂箕董事長表示，目前少子化的影響是非常深遠的，擴及國家、企業、教育、家庭及個人，急需政府重視這個問題，整合各部會機關擬定有效的政策及辦法減緩少子化問題。

林強調，在教育方面，少子化對學校最直接的影響就是生源不足導致招生困難，學校因而得受轉型輔導或面臨退場機制。因此，本校尋求與卡爾國際教育基金會合作，積極的發展學校特色及招生行銷策略以吸引學生就讀，學校才能在這波少子化衝擊下永續經營。

議長鍾東錦也表示，希望藉由多語教學環境下，相信未來能夠秉持多元、適性、尊重及關懷的教育核心價值，給每一個學生成功的機會，也為學校帶來實質的幫助能夠永續經營。

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