不只贏在起跑點！芝蔴街美語讓孩子「一步超越30年」

▲芝蔴街美語充滿歡樂的學習氣氛，孩子能與老師自然地使用美語互動，全美語的環境結合遊戲教學，在這裡，孩子說美語就像使用第二母語一樣輕鬆。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

為了讓孩子贏在起跑點，從小就把他們送進美語補習班，花很多時間死背文法、硬記單字，造就台灣的孩子普遍〝會考不會說〞、〝聽得懂卻不敢開口〞…真正遇到需要應用語言的場合，一個個只能掛上微笑，只能吐出簡單的單字。這…真的是家長所期待的「學習成果」嗎？



▲不只贏在起跑點！芝蔴街讓孩子直接贏30年。（圖／芝蔴街美語提供）

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「讓孩子不只贏在起跑點，我們一贏就要30年！」不同於一般美語機構，芝蔴街以全美語環境搭配精心規劃的遊戲教學，讓課堂裡互動氣氛歡樂，還能反覆訓練孩子聽與說的能力。邊玩邊學習，孩子自然習慣以美語思考，讓美語走進生活裡，好像天生就懂得的第二語言。學習美語的能力與孩子同步成長，在學校成績就自然不必擔心！透過芝蔴街美語引進的自然拼音，讓孩子少去疲倦的死記硬背，也能累積單字量並且出口成章，輕鬆奪取語言項目的高分！

▲▼不只全美語學習，更要打造品格價值！敢開口、懂分享；不必擔心考試成績，還要同步打造學習國際觀，為未來奠下最佳基礎！（上圖／記者劉亮亨攝；下圖／芝蔴街美語提供）

芝蔴街美語班主任高健洋表示：「芝蔴街在台灣已經深耕30多年了，不論是都會區或鄉鎮，幾乎所有學區都能看到！與普通美語機構最大區別是多元教學法，例如自然拼音Phonics讓孩子不必死背單字；螺旋式教學：設計不同教學主題在課程層層疊疊、反覆練習，鞏固實力！還有獨家遊戲教學法、讓快樂學習成為出口成章的動力！其實美語是一輩子的能力，一旦小時候沒有把它學習到變成反射動作、天生能力，長大就必須花加倍的力氣，才能追上那些從小奠定美語”聽說讀寫”基礎的孩子。來這邊學習美語，可以很快樂的學，再把這快樂分享給別人。敢開口、懂分享，長大後面對任何升學或職涯選擇，路就是會比其他小孩寬廣！」



▲班主任高健洋強調，芝蔴街讓孩子敢開口、懂分享，長大後面對任何的升學或職涯選擇，路就是會比其他小孩寬廣！（圖／芝蔴街美語提供）

「快樂學習」除了是讓孩子說出一口流利美語的動力之外，也能累積孩子對各方面知識的求知慾。讓他們在獲得知識的過程中，培養正確的價值觀、國際觀。

芝蔴街美語班主任高健洋說：「語言本來就不只是考試的科目；語言應該是無所不在，存在在生活周遭都需要使用的！我們用美語教你自然、科學、天文、地理，教材設計完全符合現在的108課綱；而且不只教知識，我們還會教品格！因為小朋友很喜歡聽故事、很喜歡玩遊戲、很喜歡模仿芝蔴街裡面的人物，會想跟他一樣有這樣的品格，我樂於分享、我誠實、我有勇氣，這是一種根深蒂固、潛移默化的方式。」



▲有趣的教學方式，還有明星小夥伴相陪，讓孩子更有自信開口說。（圖／記者劉亮亨攝）

無壓力的全美語學習環境，有趣的遊戲教學方式，芝蔴街美語仍然與時俱進，運用多媒體讓課堂學習更加多元，課後也能輕鬆複習，再加上明星小夥伴陪伴，把學美語變得輕鬆又好玩，讓孩子放膽開口說美語，同時也能輕鬆面對學校考試。

家長游太太說：「芝蔴街說要No Chinese！我問小朋友那你聽得懂嗎？他們說可以！而且他們也都能夠跟老師溝通，所以我覺得全美語環境是真的滿重要！」游先生則認為：「小孩子要學美語，最重要是快樂，在這樣子快樂的環境成長跟學習，才能變成學習動力，有好效果自然能反映在學校成績上！」



▲學生家長認為，孩子學美語最重要是在快樂的環境學習，才能變成學習動力，有好效果、自然能反映在學校成績上！（圖／記者劉亮亨攝）

新學期、新挑戰即將到來，芝蔴街讓學美語的成效，不只呈現在考卷分數上，更能成為孩子們的快樂回憶。畢竟童年只有一次，讓孩子擁有快樂童年、同時培養第二母語，選擇芝蔴街美語，就不只贏在起跑點！