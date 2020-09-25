美語補習3個月！小一弟「進教室就罰站」　淚崩：只想坐著上課

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名6歲弟（小學一年級）3個月前進兒童美語班補習，結果最近明顯表現出抗拒上課的情形，直到阿公提前到補習班等他下課，才那得知孫子已被罰站整整3個月，這讓家長心疼又憤怒，「我們繳錢去上兒童美語，不是去罰站的！」

女網友昨晚在「台南爆料公社」氣憤發文，「我姪子今年剛上小學一年級，因為對英語有興趣，所以報名這家兒童美語補習班；最近，家人忽然發現，我姪子每次要上英文課時，就開始抗拒害怕、不想上課，問說為什麼不想去，也說沒事。」

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由於補習班附近不好停車，平常都是由老師帶孩子下樓，直到前天，阿公因為找到車位，便直接上樓等待，結果看到的卻是「孫子一個人被罰站」，詢問老師也通通答不出來，只說因為他在座位上一直動，所以被罰站。

昨天，孩子的父母直接到現場了解情況，據同學表示，老師只會針對他，而且已經罰了整整3個月，每次上課只要換成某台籍老師，就會叫他去罰站。對此她傻眼直呼，「他進兒童美語就是這3個月，小孩一動就罰站？站到下課？我們繳錢去上兒童美語，不是去罰站的！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

事後，補習班退了3個月的學費，並道歉表示「我們也是很捨不得這樣罰站，但每次只罰10分鐘。」聞言，身為姑姑的她更怒，「太誇張了，這是霸凌，孩子的心靈受傷，不是錢可以彌補的。」

更難過的是，當晚阿公要他勇敢說出到底發生了什麼事，結果弟弟竟崩潰大哭，委屈地說「阿公，我只想要坐著上英文課！」一席話讓全家人心碎，她也不禁感嘆，「如果今天沒有提早上樓，是不是永遠不知道，原來我的姪子被兒童美語補習班的老師霸凌了......。」

文章掀起熱議，網友們對此紛紛回應，「6歲連罰3個月？那老師跟妳家什麼人有過節嗎」、「Google評論全部關了」、「他的上級單位是教育局，請教育局處理。給妳一個滿意的答覆」、「天啊！小孩子的心理很受傷」、「雖然不知道前因後果，但聽著就心疼了」、「適當的懲罰是保護其他學生權益，但老師發現累犯不直接找家長溝通也是很奇怪」；當然也有人認為，只有單方面說法，不予評價。