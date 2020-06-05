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年費30萬！新北奇異鳥美語違法收幼童　教育局開罰6萬列重點稽查

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▲▼奇異鳥美語補習班中平分校3樓原本立案為托嬰，卻被直擊到幼兒疑似在內上課。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲奇異鳥美語補習班中平分校3樓原本立案為托嬰，卻被直擊塞滿幼兒。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

奇異鳥美語學校中平分校的全天幼兒園課程每年收費30萬元，卻遭家長爆料，明明是一家美語補習班，在沒立案幼兒園下卻招收學齡前幼童，新北市教育局5月6日到現場查無實證，本月4日再次到場，查獲確實有違規辦理幼兒教保服務，依法開罰6萬元罰鍰，消息曝光後讓地方震驚。對此補習班一名行政人員回應，強調孩子正常並無在校內用餐、睡午覺，且聘請的都是合法外師，痛批「我們在做教育，好像變成在做殺人放火的事！」

奇異鳥美語幼兒園林口分校5月31日才被家長指控有老師虐童，不料《中時電子報》又接獲家長投訴，指控「奇異鳥美語學校新莊中平分校」的全天班幼兒園收費驚人，一年就要價30萬元，在美語補習班界相當知名，但報名時發現有接送服務，一查才發現沒有幼兒園立案，大樓部分消防器材更已經過期，娃娃車也不符合規定，於是向教育局投訴。

家長指控，在5月6日教育局稽查當天，孩子突然被載去另一間四維分校，而午餐跟午覺都是在那度過，怒轟校方「黑心辦學泯滅良心」。據查證，名稱有「奇異鳥」之補習班，新北共有9間立案，經查分屬不同公司及負責人。新北教育局5月6日派員到中平分校稽查，當天查無違規情事。現場已向補習班重警告不得作為幼兒園使用，且不得有教保服務行為。而

教育局本月4日再次突襲檢查，查獲該補習班違規辦理幼兒教保服務，將依幼兒教育及照顧法第45條規定裁處負責人6萬元之罰鍰，並命其停辦，且將公告周知。另交通車部分，現場查獲4台車輛皆為已核備的學生交通車。該補習班已被列為後續重點稽查，教育局強調將持續列管並不定期前往稽查，若未改善，依規定得按次處罰，並依補習及進修教育法，最重撤銷立案。

記者致電奇異鳥美語補習班，一名行政人員透露學生年紀從3歲到18歲都有，因為要聘請「合法外師」一定要得是補習班立案，在招生時都有跟家長說明過，她激動地說「我們也很想去辦幼兒園（立案）出來！」不過因為幼兒園不行合法申請外籍老師，目前補習班的幼童分別有上午、下午班，各為2.5小時，下課後家長會將孩子接回。

此外行政人員強調孩子正常不會在補習班內及用餐，是家長替孩子準備點心、麵包，帶來學校餓了可以吃，「補習班也是可以小朋友累了，就趴在桌子上休息一下，這樣不行嗎？為什麼要管這孩子有睡覺、沒睡覺，我覺得很奇怪！」行政說，補習班礙於現行法令只能這樣做，感覺此次像被當落水狗在打，怒斥「我們在做教育，好像變成在做殺人放火的事！」

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