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外甥「阿正」欠賭債　婦接電話砸28萬要阻「斷手腳」

▲徐婦接獲詐騙簡訊後，擔心外甥阿正遭斷手腳，趕進跑到銀行，準備將28萬元匯給對方，所幸行員發覺有異，成功阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲徐婦接獲詐騙電話後，擔心外甥阿正遭斷手腳，趕進跑到銀行，準備將28萬元匯給對方，所幸行員發覺有異，成功阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名徐姓婦人（50 歲），日前接獲詐騙集團以LINE來電，稱其外甥「阿正」因欠賭債將被斷手腳，徐婦心生畏懼，準備到銀行匯款28萬給對方；所幸機警行員發覺有異，趕緊通報警方前來處理，經警方曉以大義後，成功阻詐。

苗栗警方表示，鶴岡派出所警員范東益，日前下午3時10分接獲郵局行員報案稱，1名婦人填寫匯款單欲提領新臺幣28萬元，經關懷詢問又無法清楚說出匯款用途，疑似遭到詐騙，請警方前往處理。員警火速趕往該郵局後向該婦詢問款項用途，起初徐婦面有難色不願多說，只向員警供稱該款項是要購車，後經員警耐心說明此為詐騙集團慣用模式後，徐婦才逐漸卸下疑惑。

▲▼警方獲報後立即前往銀行勸阻，經曉以大義後，也讓徐婦了解此為詐騙手法。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方獲報後立即前往銀行勸阻，經曉以大義後，也讓徐婦了解此為詐騙手法。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方獲報後立即前往銀行勸阻，經曉以大義後，也讓徐婦了解此為詐騙手法。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐婦向員警表示，自己早上接獲一通LINE來電稱，其外甥因賭債積欠地下錢莊錢，需新臺幣28萬元救命錢，不然生命將有危險，自己第一時間接到電話，聽聞外甥生命遭受威脅，十分心疼不捨，沒再查證就立刻到家中附近郵局欲匯款到該名外甥「阿正」指定帳戶。

經員警向該名老婦解說係詐騙集團慣用「猜猜我是誰」的手法，並極力解釋說明，並打電話向徐婦外甥求證，根本沒有積欠甚麼賭債，婦人這才理解恍然大悟，了解該名自稱「阿正」LINE來電就是詐騙電話，渠感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，對行員及警員即時阻詐，感謝萬分。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，民眾在接獲不明來電或簡訊，要求匯款或依指示操作自動提款機時，務必牢記反詐騙「1聽、2掛、3查」三項原則，1聽（聽電話內容）、2掛（掛斷電話）、3查（快撥165或110查證），提高警覺才能有效預防被騙。

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