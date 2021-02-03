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「股票換購靈骨塔」退休婦1900萬飛了　社子島詐騙家族吸金4千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊接獲新北地檢署檢察官交查案件，情報顯示有不法集團取得持有無價值未上市股票股東名單，再致電給股東誆稱其持有股票能加價換購靈骨塔塔位，並保證能高價售出，被害人購買後，再以「買家只接受特定數量塔位」、「需有骨灰罈、牌位」等交易條件之話術，誘騙被害人持續加購，其中一名退休林姓老婦人（70歲）被騙超過1千9百萬元的退休老本，欲哭無淚。

▲刑事局逮捕陳姓兄弟檔、林姓男子等靈骨塔詐騙集團主嫌。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局逮捕陳姓兄弟檔、林姓男子等靈骨塔詐騙集團主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕陳姓兄弟檔、林姓男子等靈骨塔詐騙集團主嫌。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局逮捕陳姓兄弟檔、林姓男子等靈骨塔詐騙集團主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊展開調查，鎖定台北市士林區社子島一帶陳姓角頭為首及其家族、林姓男子主持的靈骨塔詐騙集團，專挑上述銀髮族以換購骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書或土地權狀等產品，誘騙民眾不斷加碼購買，俟民眾購買後，即找各種理由使交易中斷藉此拖延交易慫恿加購，警方清查被害人達30多名，總詐金額約新臺幣4千多萬元。

▲刑事局逮捕陳姓兄弟檔、林姓男子等靈骨塔詐騙集團主嫌。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局逮捕陳姓兄弟檔、林姓男子等靈骨塔詐騙集團主嫌並查扣帳冊等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵七大隊長時間蒐證，並與台北市松山、中正一、新北市土城分局共組專案小組，從去年12月02日到今年01月20日陸續收網逮捕陳威君（34歲、詐欺等多項前科）夫妻及陳威君親弟、林姓等18名嫌犯、並查扣電腦、手機、客戶訂單、客戶資料、塔位買賣契約書、骨灰罈提貨單、教戰守則等證物及現金新臺幣8萬7千元、車輛1部。

警方訊後依違反詐欺罪、組織犯罪條例移送新北地檢署偵辦、訊後包含陳姓兄弟檔、林姓合夥人等13人因惡性重大均遭法院裁定羈押禁見，檢警也呼籲該案被害人踴躍出面洽刑事局承辦單位指認。

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