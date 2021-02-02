1張破萬元！　歐警組織：查獲詐騙集團賣「假病毒篩檢陰性證明」





▲機場一名病毒篩檢員在幫旅客進行檢測。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著疫情普遍擴散且更加嚴重，全球各國要求出入境備有篩檢陰性證明已是共識，手法靈活的詐騙集團很快也「與時俱進」。歐洲刑警組織警告，已發現有犯罪組織在機場以不同金額兜售篩檢陰性證明，有時一張價格高達300歐元（約新台幣10148元）。

綜合歐洲媒體報導，歐洲刑警組織指出目前已查獲多起詐騙集團販賣假陰性證明的案件，包括專門在巴黎戴高樂機場兜售的犯罪組織，價格從150歐元到最高300歐元；英國的詐騙集團則以每張100英鎊（約新台幣3837元）的價格販賣偽造陰性證明；去年12月，西班牙國家警察逮捕了一名罪犯，當時他正以40歐元（約新台幣1353元）的價格兜售偽造陰性證明。

歐洲刑警組織指出，犯案手法不只存在線下，線上也有許多人透過網路交易，或像是在西班牙和荷蘭已經有組織，透過手機通訊軟體的群組銷售假證明。

「只要疫情大流行沒有退去，這些犯罪集團就很可能會繼續抓住機會，製造和販賣這些假陰性證明」，總部位於荷蘭的歐洲刑警組織表示，由於現今高品質的印刷技術與不同軟體的廣泛流通，已經能讓詐騙集團建造自己高規格的一條龍產線，製造出精美的偽造證明已經難不倒他們。

歐洲刑警組織指出，希望藉由發布預警通知，進一步增加成員國官方以及旅客對非法生產、販賣偽造陰性證明的認識，同時鼓勵成員國分享任何有關的相關組織犯罪資訊。