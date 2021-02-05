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「美國華裔富商」電暈40歲單女　「送整盒珠寶」她沖昏頭險挨詐

▲台銀屏東分行保7員警及櫃檯人員合力阻止張女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲台銀屏東分行保7員警及櫃檯人員合力阻止張女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市40歲單身張姓女子掉進了詐騙集團網路交友詐騙陷阱。詐騙集團盜用網路照片，假扮成美國華裔富商，在FB上不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得她信任後，騙稱因為深愛著她，所以寄了一箱內有「 高級珠寶手飾、名牌包包」的禮物要給她當見面禮，之後會來台灣和她相會，讓她信以為真。

▲台銀屏東分行保7員警及櫃檯人員合力阻止張女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼匯款對話、員警阻止。

▲台銀屏東分行保7員警及櫃檯人員合力阻止張女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

詐騙集團一邊假扮富商、一邊假扮貨運公司，分飾兩角來詐騙婦人。這個包裹因故卡在海關，必須要繳交1萬6202元人民幣（約新臺幣6萬8000元）的稅金，才能放行。

▲台銀屏東分行保7員警及櫃檯人員合力阻止張女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲匯款單。

但婦人經濟狀況不好，表示身上沒有這麼多錢，經討價還價，婦人表示可以先向銀行借個新台幣1萬元，在借到錢之後，婦人便馬上來台銀準備匯款到美國。

婦人於3日許至台銀屏東分行辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起櫃檯鍾姓女行員注意，並通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。婦人一開始說是要匯給一個富商朋友，但連名字都說不清楚。

她十分堅持要台銀人員趕快把錢匯出去，不斷抱怨「你們警察也管太多，很奇怪耶，他是真心送我禮物，而且我也才匯1萬元而已，絕對不會被騙。」但保七警員馬上向婦人表示「這個絕對是詐騙手法，我們已經處理太多相同的案件，不要說是1萬元，即使是1塊錢，也不能讓妳被騙，而且你這個錢還是借來的。詐騙集團都是從小額開始騙，然後愈騙愈大筆。」

經員警陳仲模、林文柱、王致浚、鍾啟夫與台銀人員共7人，不斷拿出案例1個小時馬拉松式的勸說下，她才恍然大悟這是一場騙局，並相當感謝保七員警與台銀人員的協助幫忙。轄區的警方將繼續追查幕後的詐騙集團。

保七總隊特別呼籲，爾來詐騙集團以「假扮富商送禮物」作為詐騙手段，進而騙取民眾匯款。請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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