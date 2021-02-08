單親媽網戀「冒牌美軍猛男」！為愛傻賣家當　癡情匯19萬才知遭騙

▲35歲的朱莉以為自己在經歷多段失敗的感情後，終於遇到真愛，怎知竟是一場騙局。（圖／IG／@john.ramos）



記者王佩翊／編譯

英國一名35歲的單親媽媽朱莉在網路上認識自稱是派駐在阿富汗美軍基地的美國軍人男網友，隨即被對方帥氣的外表吸引，瞬間墜入愛河，儘管對方拒絕視訊，兩人依舊在通訊軟體WhatsApp上聊了長達1年。整個過程中，朱莉為了討好對方，賣掉了自己的汽車、電視，甚至是奶奶留下的訂婚戒，只為了買網路點數卡並匯錢給對方。然而誰也沒想到，對方根本是詐騙集團，整體損失高達5000英鎊（約新台幣19萬元）。

根據《每日星報》報導，英國這名35歲的單親媽媽朱莉（Julie Price）育有2個孩子，分別是4歲、11歲。2018年冬天，剛結束一段愛情長跑的她在網路上認識了這名自稱是美國軍人的男網友，內心空虛的她瞬間就像抓住救命的稻草一樣，深深陷入對方的誘惑中。

自兩人認識後，這名自稱被派駐在阿富汗軍事基地的美國大兵不斷地告訴朱莉自己有多愛她，也因此讓她墜入愛河，就此戀上一個從未見過的陌生人。兩人在WhatsApp聊了整整1年，儘管男方不斷拒絕視訊的要求，但朱莉仍然沒有任何懷疑，只靠著幾張照片便深信電話另一頭的男人就是真愛。

▲被盜照的男網友的確是一名美軍。（圖／IG／@john.ramos）



在兩人「交往」期間，男網友不斷要求朱莉購買iTunes和Amazon的禮品卡，以便他可以在「阿富汗的軍事基地」上網，與朱莉聯絡。就這樣，為了滿足男方的要求，朱莉的手頭越來越緊，最後只好將自己的珠寶、電視，甚至是奶奶傳下來的戒指都變現。不僅如此，當朱莉提出見面要求時，男方只表示自己沒有錢，沒辦法支付機票費用，要求朱莉匯1000英鎊（約新台幣3.8萬元）給他購買機票。

朱莉為了見到心上人，果斷地將自己的愛車賣掉，並把1000英鎊（約新台幣3.8萬元）匯給男網友，對方也答應將在2019年6月飛往英國看她。然而到了兩人約定好的時間，男方卻沒有依約出現在機場，留下朱莉一個人癡癡地等待。朱莉直到隔天才收到男方發來的簡訊稱，他被指揮官阻止出國，同時繼續向朱莉要錢。

▲真正的強納森其實是一名擁有10萬粉絲的網紅。（圖／IG／@john.ramos）



直到2019年10月，朱莉才徹底接受自己遭到詐騙的事實，並崩潰地在網路上查詢相關資料，然而令人震驚的是，她在網路上找到一段「前男友」拍攝的影片。只見影片中，該名男子表示，自己的照片遭到盜用，同時呼籲廣大女性不要再被騙了。朱莉這時才赫然發現，當初跟自己「談戀愛」的那個美國大兵根本就是詐騙集團盜用網紅的照片。據悉，照片中的男子叫做強納森（Jonathan Ramos），在IG上擁有10.4萬的粉絲。

朱莉將自己的親身經歷分享給大眾，希望不要再有更多的女性受害。她也說，「人們通常認為只有上了年紀的女人才會落入這種陷阱，但我只有35歲，仍然直接墜入這個謊言。」

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