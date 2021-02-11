年關近！「假投資」老梗再現　夯比特幣險遭騙200萬元

▲女子前往銀行準備匯款200萬元，幸機警行員發現，通報警方成功阻詐。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名林姓女子（40歲）於日前接獲詐騙集團以LINE來電，自稱是某間外商公司投資部理，稱目前比特幣「正夯」，前景一片看好，並騙取該女參與投資一起「發大財」，女子深信不疑，準備匯款新台幣200萬元到詐騙集團帳戶，後經行員發覺並通報警方前往瞭解後發現是詐騙伎倆，即時阻詐成功。

苗栗警察分局北苗派出所副所長鄧文桂、警員王亭云於日前擔服巡邏勤務時接獲銀行員報案稱：有名女子在櫃台填寫匯款單欲匯款新台幣200萬元，經行員關懷詢問女子無法清楚說出款項用途，請警方前往處理。

警方表示，員警火速趕往該銀行後，向女子詢問款項用途，起初女子面有難色不願多說，只向員警稱該筆款項自己是要用來投資房地產，經員警主動關懷並說明詐騙集團慣用手法後，女子才逐漸卸下心防。

女子向警方表示，自己幾天前接獲一通LINE來電，自稱是某外商公司投資部經理，雙方互加LINE為好友後即透過手機閒聊，幾日後男子向該女稱目前比特幣準備大飆漲，但是自己手上資金不夠，遂騙取女子匯款至詐騙集團指定的帳戶，並向該女保證一定「發大財」，女子不疑有它遂相信詐騙集團的伎倆到銀行準備匯款新台幣200萬元。

經員警向女子詳細解說係詐騙集團慣用「假投資，真詐財」的手法，並舉出過去詐騙案例，女子這才理解恍然大悟，了解該名自稱「外商公司經理」的來電就是詐騙電話，渠感謝警方及銀行行員及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，感謝萬分，頻頻道謝。

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