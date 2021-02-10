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網路聲量與好評影響力調查　黃偉哲再度榮登網路溫度計「好感王」

▲台南市長黃偉哲在時事大數據網站《網路溫度計》所公布全台22縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，好評影響力再度名列「好感王」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在時事大數據網站《網路溫度計》所公布全台22縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，好評影響力再度名列「好感王」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣縣市首長拚出頭，長時間的努力仍是王道！時事大數據網站《網路溫度計》所公布全台22縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，在上一季因發生長榮大學女大學生命案等因素，而失去「好感王」寶座的台南市長黃偉哲，經過3個月的努力，好評影響力再度名列「好感王」。

▲台南市長黃偉哲在時事大數據網站《網路溫度計》所公布全台22縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，好評影響力再度名列「好感王」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《網路溫度計》彙整2020年11月11日至2021年2月9日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度；網路聲量部分，前6名都是6都市長，與輿論關注的焦點相符，其中依網路聲量與網友語意情緒，以數值呈現能見度與網友評價的「好評影響力」評比顯示，台南市長黃偉哲正評比例28％、負評比例20％，綜合好評6.73為全台第1高。

▲台南市長黃偉哲在時事大數據網站《網路溫度計》所公布全台22縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，好評影響力再度名列「好感王」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得觀察的是，《網路溫度計》在2020年4月22日至7月20日間所進行的調查，台南市長黃偉哲的正評比例30％、負評比例低16％，綜合好評也是全台第1名；但在7月到11月間所進行的調查，因台南市發生長榮女大學生遇害等不利因素，不利台南市的新聞長時間佔據新聞版面，導致黃偉哲一度失去「好感王」寶座。

▲台南市長黃偉哲在時事大數據網站《網路溫度計》所公布全台22縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，好評影響力再度名列「好感王」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲也在這段期間檢討自己，隨後即將心思導回市政，不但將一天當兩天用，行程從早排到晚，除超前部署防疫政策外，還走遍台南市37個行政區為地方的農特產代言、銷售，加上最近南科半導體產業、歸仁沙崙綠能產業等雙引擎啟動，讓台南市各行各業（特別是房地產）呈現欣欣向榮的生機。

▲台南市長黃偉哲在時事大數據網站《網路溫度計》所公布全台22縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，好評影響力再度名列「好感王」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外；去年底台南市籌辦多場耶誕、跨年系列活動，邀請受年輕朋友喜歡的多位台灣及荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)以及英國古典流行跨界歌手李美潔(Mary-Jess)，來台南表演，在世界各地疫情嚴峻情況之下，仍創下近10萬人參加戶外演唱會之盛況。

▲台南市長黃偉哲在時事大數據網站《網路溫度計》所公布全台22縣市首長最近3個月的網路聲量與好評影響力調查，好評影響力再度名列「好感王」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在跨年當天，由於發生機師傳染本土案例，黃偉哲市長當機立斷，將跨年晚會改為線上演出，少女時代成員孝淵，為此場專程從韓國飛抵台灣，在台南防疫酒店隔離14天，經檢疫採陰後，原本準備面對熱情粉絲開唱，最後卻對著空蕩蕩、現場無觀眾的市府西側廣場表演，這3位國際名星回國後紛紛於荷蘭、英國、韓國媒體上大讚台灣的防疫工作，這些報導讓台灣的防疫成就躍上國際，台南做了最成功的外交宣傳！

經歷3個月的不斷努力，黃偉哲終於走過風雨，在小年夜再度奪回「網路好感王」寶座，殊屬不易。

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