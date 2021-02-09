黃偉哲貼心為居檢民眾準備賀年好禮 　並為防疫旅館一線員工加油打氣

▲馬丁回國後，接受媒體採訪時，秀出在台南防疫旅舘生活照片，並讚揚台灣防疫做的好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢年節將至，台南市長黃偉哲市長，叮囑觀光旅遊局郭貞慧局長，9日前往南科贊美酒店視察，並致贈防疫物資及水果禮盒為員工打氣，對於防疫工作應給予鼓勵，藉此宣導政府與民間公私齊力才能做好防疫工作。

台南市2020年受新冠肺炎疫情影響之初，市長黃偉哲非常關心防疫旅館整備工作，南科贊美酒店第一時間響應，成為台南市第一間率先公告的防疫旅館，執行第一線防疫工作至今，旅館人員辛勞備至。

漫長抗疫期已達一年，國人防疫意識已逐漸提高，市長黃偉哲也特別向這1年來站在第一線的防疫旅館員工致上最大謝意，尤其作為防疫旅館需要考量很多，包括一般民眾觀感、員工意願及硬體防護設備等，南科贊美酒店在2020年疫情爆發之初，願意做為防疫先驅配合政府政策共同抗疫，投入國家抗疫團隊第一線，並提供安全無虞的住宿環境給予高度的肯定。

郭哲甫總經理針對防疫旅館旅客服務、入住及退房的獨立動線規畫、送餐、清潔消毒作業及安全維護等執行情形做出詳細說明，並表示自從公告成為防疫旅館以來，雖然周遭民眾曾對我們投以異樣眼光並充滿許多疑慮，甚至內部員工與家屬也都心生畏懼，初期困難重重，不過藉由市府的支援及輔導，再加上內部主管多次溝通心理輔導，提供員工完善的安全防護用品，因為當我們自身都害怕時，更無法讓社會大眾信服，因此選擇公開，以實際的行動支持防疫！

南科贊美酒店在既有硬體的優勢下，採取分棟分流獨立專屬防疫空間，提供返國居家檢疫的旅客安心度過14天的Long Stay假期，每日提供多變化的特製健康餐盒，打造舒適、安心及優質的居家檢疫住宿環境，並且為提供返鄉市民家鄉味，特別與臺南在地小吃業者合作（如：豆菜麵、碗粿等），也於2020年底接待聖誕及跨年期間來台演出的國內外知名表演團隊、歌手，更貼心的是在居檢期滿，飯店也會親筆寫卡片獻上祝福，讓住客備感溫馨，包括韓國女團少女時代團員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯、英國古典流行跨界歌手李美潔等明星，都在回國後分享台灣的防疫經驗，讚譽有加。

郭貞慧局長現場以視訊方式，關懷從越南返鄉過年的居家檢疫住客王先生，王先生提到當初決定要回台灣過年，真的非常擔心給家人增添麻煩，所以決定入住防疫旅館，南科贊美酒店除了提供舒適環境外，員工都很溫暖，除了每日三餐菜色不同外，在飲食起居照顧上，也很迅速回應需求，讓他可以安心入住，度過這段檢疫時期。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，近期疫情起伏不定，防疫旅館仍需要堅守重要防線，透過這次的訪視讓社會大眾更了解防疫旅館的工作，所有的防護清潔消毒都依衛服部疾管署「COVID-19新冠肺炎」因應指引確實執行，請社會大眾放心，給予支持鼓勵。另外過年前有一些剛加入防疫旅館行列的新夥伴，透過這次觀摩經驗學習，相信對於員工的身心支持或旅客軟硬體服務，也會有更進一步的提升。期待社會大眾與旅宿業共同以正向積極態度面對疫情，將疫情危機視為轉機，期待更多旅宿業者與員工願意加入防疫英雄行列，為守護台南而努力。

最後，市長黃偉哲非常關心過年期間仍在居家檢疫的市民朋友，特別準備祝福信簽、祈福御守及賀年紅包，同時也準備象徵大吉大利的橘子，除了給居檢民眾外，也致贈給在防疫旅館堅守崗位第一線的服務人員，表達關懷並祝福新春如意、大吉大利、平安健康。

經典不敗、滋潤不膩







