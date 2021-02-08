黃偉哲慰勉警察人員及協勤五力　執行春安安全維護工作辛勞

▲為感謝台南市警察人員及協勤民力，黃偉哲市長晚上赴台南市交通警察大隊、第六分局、金華社區守望相助隊慰勉關心，並贈送年節慰問禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝台南市警察人員及協勤民力，於春節前後加強安全維護工作的辛勞，黃偉哲市長於2月8日晚上8時，赴台南市交通警察大隊、第六分局、金華社區守望相助隊慰勉關心，並贈送年節慰問禮品，祝賀執勤人員新年快樂、萬事如意。

此次慰問，由市警局局長方仰寧、義警大隊大隊長魏正宗、民防大隊大隊長沈尚邦、守望相助巡大隊大隊長宋俊明等人共同陪同，各受慰問單位熱烈歡迎接待，氣氛熱鬧！

黃偉哲市長特別感謝所有警察人員的辛勞，以及五力（義警、民防、義交、守望相助隊、志工）等協勤民力全心全力投入治安、交通與服務工作，2020年上半年治安滿意度台南市六都中名列第一，綜觀2020年警政成果，如全般刑案、傷亡類交通事故發生件數，均較去年減少，尤其攔阻詐騙件數更是全國第一，靠著大家的努力，帶給了市民朋友安心生活的環境。

黃偉哲市長亦表示，今年新冠肺炎疫情肆虐，台南市嚴陣以待，面對疫情超前部署，而警察同仁及協勤民力也需配合疫調、居家檢疫(隔離)等防疫工作，此項工作暴露在一定的風險中，提醒在執勤時務必做好個人防護措施，保護自己也保護民眾！

黃偉哲市長，期許除了春節期間「治安平穩、交通順暢、民眾安心」讓「民眾安心過好年」，新的1年，警察幹部更有責任感、基層更具榮譽感，結合義警、義交、民防、志工、巡守隊等民力，發揮最大的團隊力量，使台南市民深具安全感！

經典不敗、滋潤不膩

