台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

▲台南市議會國民黨團提醒勤儉持家的黃偉哲市長，過年停車不收費，不用花台南市府一毛錢，請黃偉哲不要跟市民計較這小利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南人的小確幸呢？台南市議會國民黨團8日召開記者會，提醒勤儉持家的黃偉哲市長，台北市、桃園市過年7天都停收路邊停車費，身為六都之一，低薪一族的台南人卻連這個小紅包都沒有，過年停車不收費，不用花台南市府一毛錢，請黃偉哲不要跟市民計較這小利。



國民黨團議員王家貞、蔡淑惠、尤榮智、許至椿、蔡育輝、洪玉鳳跟書記長李中岑共同召開「搶錢嗎？台南市路邊停車只休四天」記者會。洪玉鳳表示，接到民眾陳情台南市路邊停車只有4天不收費，往年不是年假放幾天，路邊停車就修幾天，今年為什麼要跟市民搶錢呢？高雄平日路邊停車收費，從去年11月起就縮短2個小時，高雄市民早就享受小確幸，台南路邊停車收費還是維持早8晚10，台南人的小確幸在哪裡？

王家貞說，最近台南的空氣品質非常不好，伸手不見五指，誠心籲請黃偉哲市長過年7天都停收費，給台南鄉親一個小確幸，讓生活有亮點。蔡淑惠則表示，勤儉持家是黃市長的美德，但過年路邊不收費，是給市民直接的福利，不用花市府一毛錢，為何不把這小福利留給市民？

許至椿說，大型活動都停辦，因為疫情關係，大家也不敢往北部跑，既然留在台南的時間變多，7天年假都不收費，對市民來說真的是小確幸。蔡育輝也說，不要計較路邊停車這種小利，過年期間遊子回鄉，加上外地遊客到台南過年，刺激消費，帶動商機，這才是市府要計較的大利。尤榮智更強調，根據調查，台灣固定薪資之低，已經被越南趕了過去，還是亞洲15個國家中最後1名，台南人的低薪更讓人心酸，希望黃偉哲從善如流。

黨團書記長李中岑指出，今年勞工基本工資從23800元調到，24000元，網友諷刺這是史上最小的調幅，南部薪水真的長久比北部低，新的一年開始，請黃偉哲市長從過年7天不收停車費開始吧，讓大家有個小確幸，未來也需要台南市大家長黃偉哲市長拿出魄力，在中央發揮影響力，給低薪年輕人新的希望！

▲台南市過年期間路邊停車只有4天不收費，引起民眾不滿。

台南市交通局指出，為考量台南市2021年春節連續假期將吸引大量人潮車潮，避免市區停車格位遭久佔、降低周轉率，讓遊客耗費更多時間尋找停車格位而影響交通順暢，且往年台南地區在年初四、五遊客最多，恢復停車收費措施，能提高停車格位使用效率，並參考鄰近高雄、屏東作法，台南市今年春節除夕至年初三路邊停車暫停收費。

交通局局長王銘德表示，春節假期期間，除本地鄉親回鄉團聚外，外縣市前來遊玩的遊客亦多，據統計台南市連假住房率超過8成，停車需求大增，為提升提升路邊停車格位周轉率，需配套實施停車收費措施，以公平合理分配有限停車資源。

停車格位周轉率提升，不論本地鄉親或外地遊客尋得停車位的機率皆同步提高，更利市民和遊客新春期間於市區各處觀覽景點、享用美食、選購商品，暢行大台南。

交通局指出，依台南本市公有停車場收費及管理自治條例規定，並參照內政部訂定之紀念日及節日實施辦法，農曆除夕放假1日、春節放假3日，台南市農曆春節除夕至初三公有路邊停車場暫停收費。另鄰近直轄市台中市為暫停收費5日（除夕至初四）及高雄市、屏東縣暫停收費4日（除夕至初三），亦與前述法定假期日數相近。

交通局表示，凡下載「台南好停」APP加入會員使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場（含交通局自行開單之路外停車場）停車費，每筆折扣2元」的超省優惠。另外，加入「台南好停」APP會員並使用專屬行動支付，每筆停車繳費就有1次抽獎機會。

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