春節「防疫門診」擴大社區監測　鄭文燦：新冠疫苗桃園醫護優先

▲鄭文燦9日表示，8日在桃園市聯防會議中決定，春節期間將成立防疫門診至二月底，另針對疫苗部分，請衛生局為11家責任醫院醫護人員造冊，呈報給衛福部。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦9日在防疫專案會議後受訪指出，部立桃園醫院恢復營運前有324床患者由9家責任醫院支援調度，桃園市在春節與228連假期間將開設「防疫門診」，市民就醫權利不會打折；另外已要求新冠肺炎疫苗以桃園醫護人員優先注射，將針對專責病房、負壓隔離病房等醫事人員造冊，但詳細數量與接種時間則由衛福部決定。

鄭文燦表示，衛福部請桃園市的衛生局針對全市11家責任醫院的名冊進行統計，其中以負壓隔離病房、專責病房的醫護人員與相關人員優先造冊，已委請市府衛生局本月20日前彙報給衛福部參考，若有疫苗將以醫護人員優先注射。

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▲鄭文燦指出，春節期間部桃病床無法開放或收治患者，將協調其餘9家醫院成立「防疫門診」，市民就醫權利不會打折。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦還說，8日召開的桃園市聯防會議決議，本月10日至16日春節期間，各急救責任醫院24小時急診仍照常開設，門診開設資訊將公告在衛生局或各醫療院所官網。根據中央流行疫情指揮中心規畫，部桃在春節期間病床無法開放收治，將由其餘9家醫院協助病床調度，成立「防疫門診」，預估有324床，應可紓解急診壅塞問題，春節醫療服務不打烊，市民就醫權利也不會打折。

所謂「防疫門診」是衛福部與市府推動針對社區追蹤的計畫，叫做「防疫門診」，主要是有症狀或有呼吸道狀況的病人，就醫時會徵詢其意願進行採檢，以了解到底社區的健康風險有多高，原則上這計畫會進行到228連續假期，從現在起至228，「防疫門診」針對醫院的部分有獎勵金，希望能夠擴大社區追蹤。

鄭文燦強調，針對衛福部編列預算針對部桃專案期間，分擔部桃醫院轉院病人或急門診被註記患者，均提供健保給付加成50%的獎勵金，這部分不會用到健保預算的額度；此外，為加強桃園地區、228連假防疫分流與社區監測計畫，開設的「防疫門診」，包括平日上下午各1診，假日全天至少1診，採檢條件不限旅遊史及接觸史，有相關症狀經醫師評估後即可採檢通報。

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