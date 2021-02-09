牛轉新年愛您所食！台東推春節期間零剩食　廚餘減量大家輕鬆

▲落實零剩食的觀念，讓廚餘減量守護資源也體諒廚餘廠工作人員的辛勞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

農曆春節是遊子返鄉家人相聚的重要日子，不過，在年節期間豐盛的團圓料理，容易導致食物吃不完而浪費，往年春節後廚餘量都會比平日增加，台東縣政府特別推廣零剩食概念，鼓勵民眾「在家用餐吃多少煮多少，在外飲食吃多少點多少」，希望透過適量適當的飲食，讓身體更健康，同時也減少廚餘垃圾，透過實際行動愛食惜食。

▲「在家用餐吃多少煮多少，在外飲食吃多少點多少」，透過實際行動愛食惜食。



慶團圓同時，除了在採買食材時加入零剩食觀念，盡量買到足夠量即可，若年節期間有多採購的蔬果及過多的煮食，亦妥善保存後分餐食用，而外食則盡量點足夠當場吃完，將是最新鮮最好吃，若真的有的剩餘餐食則可以打包後加熱食用，大家一同落實零剩食的觀念，讓廚餘減量守護資源也體諒廚餘廠工作人員的辛勞。



環保局表示，年節期間，請業者配合自源頭減量，妥善計算食材使用量，避免產生過多剩食，若有廚餘產生，務必交由合法清除業者清運，切勿心存僥倖隨意亂倒，避免受罰。一般家戶民眾也請落實廚餘分類，將廚餘水份瀝乾後用容器盛裝，並依垃圾車清運時間將廚餘不含袋倒入附掛廚餘桶回收，不可以將廚餘以外的塑膠袋及垃圾等丟入廚餘桶，避免造成處理機器損壞或人員操作的困擾。

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