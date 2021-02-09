春節大掃除有「好水」！花蓮華紙助防疫　免費提供次氯酸鈉水

▲▼民眾帶著容器前往排隊領取次氯酸鈉水，做為家戶清潔大掃除使用。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，中華紙漿股份有限公司花蓮廠發起防疫行動，8日起一連兩日在花蓮市進豐生活園區，提供花蓮市民免費的次氯酸鈉水，作為消毒水使用，善盡社會責任與協助防疫。

中華紙漿股份有限公司花蓮廠於8、9兩日下午2點至5點，在花蓮市進豐園區免費提供次氯酸鈉水，華紙總廠長謝炎璋、特別助理戴仁勇、管理處長吳世雄，與市長魏嘉賢共同前往關心市民取用狀況，魏嘉賢同時頒發感謝狀，感謝企業無私奉獻，與市民共同對抗無形的病毒。

魏嘉賢表示，最近疫情升溫，加上年節即將到來，家家戶戶都在準備大掃除，很感謝中華紙漿股份有限公司花蓮廠主動伸出援手，提供免費的次氯酸鈉水，協助市民居家環境消毒與清潔，降低病毒傳播風險，希望大家在過年期間，仍要提高防疫警覺，期盼疫情早日解除，大家能恢復平安、快樂的生活。

中華紙漿股份有限公司花蓮廠特別助理戴仁勇表示，有鑑於日前桃園醫院的疫情延燒，且過年期間返鄉遊子及觀光客大增，這次跟花蓮市公所合作，提供工廠自行生產並調製成500ppm的消毒水，且無限量供應，希望鄉親都來索取使用，讓環境更加安全衛生。

8日下午兩點開始，陸續有民眾帶著容器前往排隊索取，蔡姓民眾帶著6個3公升空瓶來裝次氯酸鈉水，她表示，將用在地板清潔及擦拭家中家具，感謝紙漿廠佛心免費提供，讓她可以非常徹底消毒居家環境。

▲市長魏嘉賢前往關切並致贈感謝狀。

次氯酸鈉有消滅細菌、病毒功用，主要用於環境清潔，戴仁勇補充表示，如家中門把、常用電燈按鈕、手機螢幕等小面積區域，最好每天消毒一次；地板、浴室、家具等大面積之處，每1至2週清潔一次。該消毒水安全性高，如果皮膚觸碰到，只要用清水清洗即可，而家中有寵物，在使用時請盡量讓寵物遠離，約20分鐘待氣體揮發後，即可恢復正常活動。

次氯酸鈉水兼顧清潔、防疫，有需求的鄉親可於2月8日、9日，自備不透光瓶子前來取用。魏嘉賢再次提醒民眾，需多注意個人衛生習慣，勤洗手、拱手不握手，封閉擁擠環境下戴口罩，一同做好防疫措施，共同打造健康幸福城市。

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