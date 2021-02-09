春節賞櫻秘境走走！鳳林櫻花步道整片紅　4公頃波斯菊也盛開

▲有東部賞櫻祕境之稱的鳳林鎮水源地櫻花步道吉野櫻綻放。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，有東部賞櫻祕境之稱的鳳林鎮水源地櫻花步道吉野櫻正在枝頭綻放，著實為綠色山林增添美麗色彩；還有平園橋旁鳳林溪高灘地的4公頃波斯菊亦正在分批盛開，鳳林鎮長蕭文龍歡迎民眾利用農曆春節假期來鳳林走春，賞花、品嘗客家美食。





鎮長蕭文龍表示，鳳義里水源地旁的鳳義產業道路，兩側種植許多吉野櫻，每年農曆春節前後盛開時節，花海隧道總吸引許多民眾前來賞花、留影，有東部賞櫻祕境之稱，更是鳳林著名的櫻花步道。現在正是櫻花盛開季節，所幸老天幫忙，加上公所同仁平日施肥、照料，今年的櫻花花況極佳，甚至還有民眾將掉落的櫻花排成心型圖案，增添櫻花步道的浪漫氣氛。

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此外，蕭鎮長指出，今年鎮公所也與鳳榮地區農會結合，趁著枯水期，利用平園橋旁的4公頃河床高灘地，分批種植波斯菊，不僅顛覆以往對河床高灘地雜草叢生印象，也讓河床平添豐富色彩，讓民眾不論過年前或過年後都可以欣賞河床花海。

當地河床兩側堤岸的步道、路樹、環境經九河局一番整理後，非常適合全家大小前往散步、運動。



鳳林除了美麗櫻花、波斯菊花海之外，還有許多著名客家美食、小吃、伴手禮，歡迎民眾趁著農曆春節連假來鳳林走春。

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