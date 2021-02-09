高雄六龜山嶺春節恐湧大量賞櫻人潮　警加強交通疏導　

▲因應春節可能湧入的大量車潮，六龜分局規劃多項交通疏導措施。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

春節連假期間，高雄六龜分局轄區熱門景點預期將湧入大量車潮！警方表示，熱門景點多在山嶺區，道路狹隘崎嶇且停車位普遍不足，為疏導旅遊車流量，確保道路順暢，將於通往熱門景點車流尖峰時段，實施交通疏導管制，防制交通事故發生。

警方指出，藤枝聯外道路寶山二集團及櫻花公園的櫻花，自一月上旬寒流以來，開花已月餘，民眾上山賞櫻車流不絕，不過停車空間有限，且附近沒有替代道路，車輛迴旋空間也不足。加上，日前還有民眾因會車發生交通意外，六龜分局為確保交通順暢，春節連假將於該線道路壅塞或停車空間容量達8成時，在台27線與藤枝聯外道路岔路口設置交通疏導崗，管制、勸導旅遊車輛，暫停前往上述景點，六龜分局員警也會提供附近旅遊景點的地圖宣導單供民眾參閱引導。

▲因應春節可能湧入的大量車潮，六龜分局規劃多項交通疏導措施。（圖／記者黃子倩翻攝）

此外，台20線(南橫公路)梅山口至天池路段，也是春節連假期間民眾外出旅遊的熱區，因前往天池車輛須在梅山口管制站接受車牌辨識，往往會在站前大排長龍，形成停等性的壅塞，雖然很快就恢復順暢，不過如果沿線車流量遽增，仍會造成交通阻塞或車速遲緩，因此六龜分局於桃源、拉芙蘭及梅山口路段分別設置「道路壅塞告示牌」提供用路人參考，預做因應。

而當梅山口至天池路段壅塞時，警方將配合公路總局甲仙工務段保全人員豎立告示牌，實施間歇性的管制；如梅山口至拉芙蘭路段道路壅塞，即於拉芙蘭所前豎立告示牌，勸導遊客暫停上山，建議先改往其他景點旅遊，以免多花1至2小時才能抵達天池，降低旅遊品質。

▲因應春節可能湧入的大量車潮，六龜分局規劃多項交通疏導措施。（圖／記者黃子倩翻攝）

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